Daha 17 Rakipsiz İlerliyor: 15-21 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu
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Televizyon ekranlarında yaz sezonu hareketliliği hız kazandı. Yeni dizilerin peş peşe yayınlanmaya başlamasıyla birlikte gözler reyting sonuçlarına çevrildi. 15-21 Haziran haftasında ekrana gelen yaz dizilerinin performansı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl yaz döneminde yeni dizi sayısının oldukça sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin bu sezon yapımlara daha fazla ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Kanalların yaz için hazırladığı projeler ilk haftalardan itibaren reyting yarışına girdi. Özellikle Kanal D, Star TV, Show TV ve NOW’ın yeni dizileri arasında dikkat çeken bir rekabet oluştu.
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15-21 Haziran haftasının reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul da haftayı üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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