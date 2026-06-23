Daha 17 Rakipsiz İlerliyor: 15-21 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu

Yapım, Total kategorisinde 4.45 reyting aldı. AB grubunda 3.30 reyting elde eden dizi, ABC1 kategorisinde ise 4.29 reytinge ulaştı. İlk haftalardaki performansıyla istikrarlı bir görüntü çizen Altı Üstü İstanbul, reyting yarışında üçüncü sırada yer aldı.

NOW ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk ise listede dördüncü sırada yer buldu. Dizi, Total kategorisinde 2.88 reyting aldı. AB grubunda 2.38 reyting elde eden yapımın ABC1 sonucu ise 2.99 olarak kayda geçti.

Yaz sezonunun henüz başında ortaya çıkan bu tablo, önümüzdeki haftalarda rekabetin daha da artabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yaz ekranında yeni dizilerin yer almaması nedeniyle oluşan boşluğun ardından bu sezon izleyicilerin yapımlara daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.

15-21 Haziran Haftası Total Reyting Sıralaması

Daha 17 (Kanal D) – 7.91

Doğanın Kanunu (Star TV) – 4.55

Altı Üstü İstanbul (Show TV) – 4.45

Muhtemel Aşk (NOW) – 2.88

15-21 Haziran Haftası AB Reyting Sıralaması

Daha 17 (Kanal D) – 5.91

Doğanın Kanunu (Star TV) – 3.96

Altı Üstü İstanbul (Show TV) – 3.30

Muhtemel Aşk (NOW) – 2.38

15-21 Haziran Haftası ABC1 Reyting Sıralaması