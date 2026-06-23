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Daha 17 Rakipsiz İlerliyor: 15-21 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu

Daha 17 Rakipsiz İlerliyor: 15-21 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 14:23
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Televizyon ekranlarında yaz sezonu hareketliliği hız kazandı. Yeni dizilerin peş peşe yayınlanmaya başlamasıyla birlikte gözler reyting sonuçlarına çevrildi. 15-21 Haziran haftasında ekrana gelen yaz dizilerinin performansı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl yaz döneminde yeni dizi sayısının oldukça sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin bu sezon yapımlara daha fazla ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Kanalların yaz için hazırladığı projeler ilk haftalardan itibaren reyting yarışına girdi. Özellikle Kanal D, Star TV, Show TV ve NOW’ın yeni dizileri arasında dikkat çeken bir rekabet oluştu.

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15-21 Haziran haftasının reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

15-21 Haziran haftasının reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

Dizi, Total grubunda 7.91 reyting elde ederek haftanın en yüksek sonucuna ulaştı. AB kategorisinde de 5.91 reyting alan yapım zirvedeki yerini korudu. ABC1 grubunda ise 6.46 reytingle haftayı lider tamamladı. Böylece Daha 17, yaz sezonunun ilk haftalarında rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Listenin ikinci sırasında Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu yer aldı. Dizi, Total kategorisinde 4.55 reyting elde etti. AB grubunda 3.96 reyting alan yapım, ABC1 kategorisinde ise 4.75 reytinge ulaştı. Özellikle ABC1 grubunda gösterdiği performansla dikkat çeken Doğanın Kanunu, yaz sezonunun güçlü yapımları arasında yer aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul da haftayı üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul da haftayı üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu.

Yapım, Total kategorisinde 4.45 reyting aldı. AB grubunda 3.30 reyting elde eden dizi, ABC1 kategorisinde ise 4.29 reytinge ulaştı. İlk haftalardaki performansıyla istikrarlı bir görüntü çizen Altı Üstü İstanbul, reyting yarışında üçüncü sırada yer aldı.

NOW ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk ise listede dördüncü sırada yer buldu. Dizi, Total kategorisinde 2.88 reyting aldı. AB grubunda 2.38 reyting elde eden yapımın ABC1 sonucu ise 2.99 olarak kayda geçti.

Yaz sezonunun henüz başında ortaya çıkan bu tablo, önümüzdeki haftalarda rekabetin daha da artabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yaz ekranında yeni dizilerin yer almaması nedeniyle oluşan boşluğun ardından bu sezon izleyicilerin yapımlara daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.

15-21 Haziran Haftası Total Reyting Sıralaması

  • Daha 17 (Kanal D) – 7.91

  • Doğanın Kanunu (Star TV) – 4.55

  • Altı Üstü İstanbul (Show TV) – 4.45

  • Muhtemel Aşk (NOW) – 2.88

15-21 Haziran Haftası AB Reyting Sıralaması

  • Daha 17 (Kanal D) – 5.91

  • Doğanın Kanunu (Star TV) – 3.96

  • Altı Üstü İstanbul (Show TV) – 3.30

  • Muhtemel Aşk (NOW) – 2.38

15-21 Haziran Haftası ABC1 Reyting Sıralaması

  • Daha 17 (Kanal D) – 6.46

  • Doğanın Kanunu (Star TV) – 4.75

  • Altı Üstü İstanbul (Show TV) – 4.29

  • Muhtemel Aşk (NOW) – 2.99

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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