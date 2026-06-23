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Yeni Yaz Dizisi Dünya Kupası'nı Yendi: 22 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Yaz Dizisi Dünya Kupası'nı Yendi: 22 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 14:25
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22 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte yayın hayatına başlayan yaz dizileri yüksek reytingler almaya başladı. Dün akşam yayınlanan Altı Üstü İstanbul, aldığı yüksek reytinglerle Dünya Kupası maçlarını geride bıraktı. Günün birincisi belli oldu.

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Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul reyting başarısıyla zirveye oturdu.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul reyting başarısıyla zirveye oturdu.

Yaz sezonu olmasına rağmen ilk bölümünde bile iyi reytingler alan dizi, ikinci bölümüyle yükselişe geçti. Her kategoride 1-2 puan artış gösteren Altı Üstü İstanbul büyük başarı göstererek zirveye yerleşti.

Dünya Kupası maçlarının ele geçirdiği reyting zirvesinde 22 Haziran'da değişiklik yaşandı.

Dünya Kupası maçlarının ele geçirdiği reyting zirvesinde 22 Haziran'da değişiklik yaşandı.

22 Haziran total reyting sonuçları

  • Altı Üstü İstanbul – 6.49

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.85

  • Arjantin-Avusturya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.78

  • Esra Erol'da – 3.42

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 2.73

  • Atv Ana Haber – 2.35

  • Masterchef Türkiye – 2.34

  • Now Ana Haber – 2.10

  • Atv Gün Ortası – 1.98

  • Fransa-Irak Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 1.68

  • ### 22 Haziran AB reyting sonuçları

  • Arjantin-Avusturya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.42

  • Altı Üstü İstanbul – 4.07

  • Masterchef Türkiye – 2.49

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 2.40

  • Fransa-Irak Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.27

  • Ölümcül Sular (Y.S) – 1.72

  • Now Ana Haber – 1.66

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.64

  • Show Ana Haber – 1.63

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 1.48

  • ### 22 Haziran ABC1 reyting sonuçları

  • Altı Üstü İstanbul – 5.98

  • Arjantin-Avusturya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.08

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.47

  • Masterchef Türkiye – 2.77

  • Now Ana Haber – 2.43

  • Esra Erol'da – 2.42

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 2.33

  • Fransa-Irak Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.14

  • Atv Ana Haber – 1.92

  • Atv Gün Ortası – 1.62

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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