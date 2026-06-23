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Daha 17’nin Genç Yıldızı Ceren Ayruk Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan İsimlerinden Oldu

Daha 17’nin Genç Yıldızı Ceren Ayruk Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan İsimlerinden Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 15:28
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Daha 17, yaz sezonunun en çok konuşulan yeni dizilerinden biri oldu. Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle kısa sürede ilgi gören yapım, reytinglerde de güçlü sonuçlar almaya başladı. Dizinin başrollerinde Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk yer alıyor. Özellikle genç oyuncuların performansı sosyal medyada sık sık yorumlanıyor. Ceren Ayruk da son günlerde mercek altında olan isimlerden. Henüz 24 yaşında olan oyuncu, Daha 17’deki rolüyle kısa sürede daha geniş bir kitleye ulaştı. Gelin detaylara ve gelen yorumlara birlikte bakalım!

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Daha 17, Kanal D’nin yaz sezonundaki yeni yapımlardan biri olarak yayın hayatına başladı.

Daha 17, Kanal D’nin yaz sezonundaki yeni yapımlardan biri olarak yayın hayatına başladı.

İlk bölümlerinin ardından reyting listelerinde dikkat çeken sonuçlar alan dizi, gençlik hikâyesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Başlıca rollerde Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Ceren Ayruk, Helin Elveren, Ata Yaşat, Armağan Oğuz ve Dilara Aksüyek yer alıyor.

Özellikle genç kadronun parlayan yıldızı Ceren Ayruk, son günlerde sosyal medyada yapılan yorumlarla öne çıktı.

Özellikle genç kadronun parlayan yıldızı Ceren Ayruk, son günlerde sosyal medyada yapılan yorumlarla öne çıktı.

X platformunda birçok kullanıcı, genç oyuncunun Daha 17’deki performansını değerlendirdi. Kimileri oyunculuğunu kimileri de güzelliğini övdü. 

Ceren Ayruk’un Instagram hesabındaki takipçi sayısı da bu süreçte hızlı bir artış gösterdi. Oyuncunun hesabı 600 bin takipçiye ulaştı. Sosyal medyada Ceren Ayruk için yapılan yorumlar arasında “Yeni Serenay” benzetmesi de yer aldı. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer alabileceğini yazdı. Özellikle güzelliği, ekran ışığı ve oyunculuğuyla ilgili yapılan paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Ceren Ayruk’un Daha 17 ile birlikte yakaladığı çıkış, yaz sezonunun yeni yüzleri arasında öne çıkan isimlerden olduğunu kanıtladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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