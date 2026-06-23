Sonuçlar Belli Oldu: 2025-2026 Sezonundaki Yerli Dizilerin Enlerini Seçtik!
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Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef: Köklerin Çağrısı, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Çirkin, A.B.İ., Kızılcık Şerbeti gibi pek çok dizi 2025-2026 sezonuna damgasını vurdu. Reyting rekorlarından erken finallere, dizi kaoslarından oyuncularla ilgili gelişmelere her detayını takip ettiğimiz dizilerin enlerini sizlerin oylarıyla seçtik. Gelin bakalım en iyi oyunculardan, en iyi dizilere, en itici karakterden ayrılışıyla şok eden isme kimleri seçmişiz!
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En İyi Televizyon Dizisi: Taşacak Bu Deniz
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En İyi Kadın Oyuncu: Ava Yaman
En İyi Erkek Oyuncu: Ulaş Tuna Astepe
En Yakışan Dizi Çifti: Eleni&Oruç
En İtici Dizi Karakteri: Nilay-Kızılcık Şerbeti
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Diziden Ayrılarak Şok Etkisi Yaratan İsim: Doğukan Güngör-Kızılcık Şerbeti
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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