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Sonuçlar Belli Oldu: 2025-2026 Sezonundaki Yerli Dizilerin Enlerini Seçtik!

Sonuçlar Belli Oldu: 2025-2026 Sezonundaki Yerli Dizilerin Enlerini Seçtik!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 14:49
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Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef: Köklerin Çağrısı, Yeraltı, Sevdiğim Sensin, Çirkin, A.B.İ., Kızılcık Şerbeti gibi pek çok dizi 2025-2026 sezonuna damgasını vurdu. Reyting rekorlarından erken finallere, dizi kaoslarından oyuncularla ilgili gelişmelere her detayını takip ettiğimiz dizilerin enlerini sizlerin oylarıyla seçtik. Gelin bakalım en iyi oyunculardan, en iyi dizilere, en itici karakterden ayrılışıyla şok eden isme kimleri seçmişiz!

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En İyi Televizyon Dizisi: Taşacak Bu Deniz

En İyi Televizyon Dizisi: Taşacak Bu Deniz

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı, sezona damga vuran ve bir sezonda devleşen Taşacak Bu Deniz sizlerin oylarıyla birinci oldu. Sezonun en iyi dizisi olan Taşacak Bu Deniz % 33 oy almayı başardı.

En İyi Kadın Oyuncu: Ava Yaman

En İyi Kadın Oyuncu: Ava Yaman

Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başaran Ava Yaman, henüz 20 yaşında En İyi Kadın Oyuncu olmayı başardı! Pek çok başarılı kadın oyuncu arasında ön plana çıkmayı başaran Ava Yaman gelecek vadeden isimlerin başında geliyor.

En İyi Erkek Oyuncu: Ulaş Tuna Astepe

En İyi Erkek Oyuncu: Ulaş Tuna Astepe

Taşacak Bu Deniz belli ki tüm sektörü etkisi altına almış durumda. Dizide Adil karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sizlerin oylarıyla başarı göstererek En İyi Erkek Oyuncu olmayı başardı.

En Yakışan Dizi Çifti: Eleni&Oruç

En Yakışan Dizi Çifti: Eleni&Oruç

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden Yıldız ve Serhat'ın bir noktaya kadar önde gittiği kategoride zirveyi yine Taşacak Bu Deniz'den bir çift kazandı. Dizinin sevilen ikilisi Eleni ve Oruç, En Yakışan Dizi Çifti oldu.

En İtici Dizi Karakteri: Nilay-Kızılcık Şerbeti

En İtici Dizi Karakteri: Nilay-Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle gündemden düşmeyen Feyza Civelek, enler anketinde zirveye yerleşti. Nilay karakteri, En İtici Dizi Karakteri seçildi.

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Diziden Ayrılarak Şok Etkisi Yaratan İsim: Doğukan Güngör-Kızılcık Şerbeti

Diziden Ayrılarak Şok Etkisi Yaratan İsim: Doğukan Güngör-Kızılcık Şerbeti

3 sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Güngör'ün diziden ayrılması izleyicide şok etkisi yarattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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