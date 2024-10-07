Odasına Atmaca Giren Gençler Neye Uğradığını Şaşırdı: Uçunca Ne Yapacaklarını Bilemediler

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'cengonuzzm' isimli bir hesapta paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürdü. Odaya giren atmacayla birlikte oturan gençler, kuşun havalanmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşlarıyla birlikte muhabbet etmek için toplanan gençlerin odasına yırtıcı bir kuş türü olan atmaca girdi. Sakince koltukta bekleyen atmacayı kayda almak isteyen gençler, kuşun uçmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Odadaki panik anını kaydeden gençler, görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın