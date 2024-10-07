Görüş Bildir
Haberler
Video
Odasına Atmaca Giren Gençler Neye Uğradığını Şaşırdı: Uçunca Ne Yapacaklarını Bilemediler

Odasına Atmaca Giren Gençler Neye Uğradığını Şaşırdı: Uçunca Ne Yapacaklarını Bilemediler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 16:55

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'cengonuzzm' isimli bir hesapta paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürdü. Odaya giren atmacayla birlikte oturan gençler, kuşun havalanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arkadaşlarıyla birlikte muhabbet etmek için toplanan gençlerin odasına yırtıcı bir kuş türü olan atmaca girdi. Sakince koltukta bekleyen atmacayı kayda almak isteyen gençler, kuşun uçmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Arkadaşlarıyla birlikte muhabbet etmek için toplanan gençlerin odasına yırtıcı bir kuş türü olan atmaca girdi. Sakince koltukta bekleyen atmacayı kayda almak isteyen gençler, kuşun uçmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Odadaki panik anını kaydeden gençler, görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.

Odadaki panik anını kaydeden gençler, görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın