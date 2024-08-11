Nikah Şahidi Olmayı Düşünenler Toplansın! Daha Önce Hiç 'Nikah Şahitliği Laneti' Diye Bir Şey Duydunuz mu?

Nikah şahitleri, sadece resmi belgeleri imzalayarak evliliği onaylamakla kalmazlar; aynı zamanda çiftin en mutlu anlarına ortak olur ve bu anları ölümsüzleştirirler.
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Nikah şahitliği lanetine göre, şahitlik ettiğin kişiyle arkadaşlığının sona ereceğini belirten genç kız, kendisinin de nikah şahidi olduğu kişiyle arkadaşlığının bittiğini ve artık onunla görüşmediğini söyledi.
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Kendi tecrübesine dayanarak laneti doğrulayan genç kız, birkaç kişiden daha benzer örnekler duyduğunu belirtti. Bu ilginç 'nikah şahitliği lanetini' siz daha önce duymuş muydunuz?
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Doğruluğu kesin değil sonuçta... 😂
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