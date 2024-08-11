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Nikah Şahidi Olmayı Düşünenler Toplansın! Daha Önce Hiç 'Nikah Şahitliği Laneti' Diye Bir Şey Duydunuz mu?

Nikah Şahidi Olmayı Düşünenler Toplansın! Daha Önce Hiç 'Nikah Şahitliği Laneti' Diye Bir Şey Duydunuz mu?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 23:34

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Nikah şahitleri, sadece resmi belgeleri imzalayarak evliliği onaylamakla kalmazlar; aynı zamanda çiftin en mutlu anlarına ortak olur ve bu anları ölümsüzleştirirler.

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Nikah şahitliği lanetine göre, şahitlik ettiğin kişiyle arkadaşlığının sona ereceğini belirten genç kız, kendisinin de nikah şahidi olduğu kişiyle arkadaşlığının bittiğini ve artık onunla görüşmediğini söyledi.

Nikah şahitliği lanetine göre, şahitlik ettiğin kişiyle arkadaşlığının sona ereceğini belirten genç kız, kendisinin de nikah şahidi olduğu kişiyle arkadaşlığının bittiğini ve artık onunla görüşmediğini söyledi.

Kendi tecrübesine dayanarak laneti doğrulayan genç kız, birkaç kişiden daha benzer örnekler duyduğunu belirtti. Bu ilginç 'nikah şahitliği lanetini' siz daha önce duymuş muydunuz?

Kendi tecrübesine dayanarak laneti doğrulayan genç kız, birkaç kişiden daha benzer örnekler duyduğunu belirtti. Bu ilginç 'nikah şahitliği lanetini' siz daha önce duymuş muydunuz?

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