NBA Yıldızı Lu Dort Hazırlık Maçına Retro Galatasaray Eşofman Üstüyle Geldi

Dort'un görüntüsü, Galatasaray renklerinin dünyanın hiç beklenmedik köşelerinde karşımıza çıkması fenomenine eklenen son örneklerden biri oldu. Avrupa sokaklarından Afrika kıtasına kadar uzanan bu fenomende sarı-kırmızılı forma ya da ürün giyen insanlar, Türkiye'den çok uzakta görüntülendiğinde sosyal medyada hızla yayılıyor.

Bu fenomenin geçtiğimiz haftalardaki en dikkat çekici örneklerinden biri Gana'da yaşandı. MrBeast'la birlikte Gana'ya giden Orkun Işıtmak, sokakta Galatasaray forması giyen bir Ganalıyla karşılaştı. Türkiye'den geldiğini söyleyen Işıtmak, formayı nereden bulduğunu ve taraftar olup olmadığını sordu; sohbet Galatasaray adıyla sürdü ve karşılaşma Türk takipçiler arasında geniş yankı uyandırdı.