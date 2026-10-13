NBA Yıldızı Lu Dort Hazırlık Maçına Retro Galatasaray Eşofman Üstüyle Geldi

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NBA'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarından birinde dikkatleri sahadakilerden çok kenardaki bir isim üzerine çekti: Atlanta Hawks'ın Kanadalı oyuncusu Lu Dort, eski takımı Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan maçı üzerinde retro bir Galatasaray eşofman üstüyle izledi. Bu yaz takasla Atlanta'ya geçen 27 yaşındaki oyuncu Atlanta'daki State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada süre alamadı ama maçın ardından eski takım arkadaşları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Ancak Dort'un Sarı-kırmızılı kombini ise Türk basketbol takipçilerinin ve Galatasaraylıların radarına hemen girdi, görüntüler kısa sürede viral oldu.
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Orkun Işıtmak da MrBeast'la gittiği Gana'da da Galatasaray formalı biriyle karşılaşmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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