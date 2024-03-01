Nasuh Mahruki: 'Türban Laikliğe Aykırı, Kur'an'da da Yok'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kuruluşunda yer almasıyla tanınan ve İstanbul Beşiktaş'tan da bağımsız belediye başkan adayı olan Mahruki o anlarda, “Ben bir Kemalist olarak tabii ki sonuna kadar laikliği savunmakla yükümlüyüm. Türban laikliğe aykırı, Kuran’da da yok. Bu kadarını söyleyeyim” dedi.
Nasuh Mahruki'nin o sözlerine karşılık ise İlker Canikligil, "28 Şubat'ta enteresan bir yayın oluyor. Bunu söyleyebilecek politikacı yok şu anda Türkiye'de." dedi.
İşte o anlar: 👇
FluTv'de yayınlanan programın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
O sözlere gelen yorumlar: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bu tarz konuşmalar laikliği dinin karşına koyuyor, halbuki laiklik dinin yaşanmasına mani değildir.
Bu tarz ülkelerde aşırı dinciler senin gibi düşünen insanları tehdit ediyor tecavüz ediyor saldırıyor.. bunları biliyorsun değil mi
Laik bir ülkede insanların kılık kıyafeti ve örtüsüne karışılmaz, ne zaman ki bunu siyaset malzemesi yaptılar o zaman laik olmaktan çıkar ve o zaman laikliği... Devamını Gör
Aynı politik görüşü savunmayan Müslümanın evini yakan da Müslüman ama laiklik konusu hep farklı şekilde gündeme geliyor nedense.
yukarda asalak bir kız kuranda yoksa neden laiklikte yasak demiş. ulan asalak işte tamda bu yüzden, götünüzden uydurduğunuz için. emevi araplarının kültürün... Devamını Gör
emevi araplarinin kulturu olan din hangisi bizi aydinlatirmisin ?