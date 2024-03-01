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Nasuh Mahruki: 'Türban Laikliğe Aykırı, Kur'an'da da Yok'

Nasuh Mahruki: 'Türban Laikliğe Aykırı, Kur'an'da da Yok'

Youtube Başörtü Kur'an-ı Kerim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 10:36

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FluTv isimli YouTube kanalında İlker Canikligil'in konuğu olan bağımsız Beşiktaş Belediyesi başkan adayı Nasuh Mahruki, türban ile ilgili sözleriyle gündem oldu.

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Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kuruluşunda yer almasıyla tanınan ve İstanbul Beşiktaş'tan da bağımsız belediye başkan adayı olan Mahruki o anlarda, “Ben bir Kemalist olarak tabii ki sonuna kadar laikliği savunmakla yükümlüyüm. Türban laikliğe aykırı, Kuran’da da yok. Bu kadarını söyleyeyim” dedi.

Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olması ve Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kuruluşunda yer almasıyla tanınan ve İstanbul Beşiktaş'tan da bağımsız belediye başkan adayı olan Mahruki o anlarda, “Ben bir Kemalist olarak tabii ki sonuna kadar laikliği savunmakla yükümlüyüm. Türban laikliğe aykırı, Kuran’da da yok. Bu kadarını söyleyeyim” dedi.

Nasuh Mahruki'nin o sözlerine karşılık ise İlker Canikligil, "28 Şubat'ta enteresan bir yayın oluyor. Bunu söyleyebilecek politikacı yok şu anda Türkiye'de." dedi.

Nasuh Mahruki'nin o sözlerine karşılık ise İlker Canikligil, "28 Şubat'ta enteresan bir yayın oluyor. Bunu söyleyebilecek politikacı yok şu anda Türkiye'de." dedi.

İşte o anlar: 👇

FluTv'de yayınlanan programın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

O sözlere gelen yorumlar: 👇

O sözlere gelen yorumlar: 👇
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sairsel

Bu tarz konuşmalar laikliği dinin karşına koyuyor, halbuki laiklik dinin yaşanmasına mani değildir.

Deniz altay

Bu tarz ülkelerde aşırı dinciler senin gibi düşünen insanları tehdit ediyor tecavüz ediyor saldırıyor.. bunları biliyorsun değil mi

mamamia

Laik bir ülkede insanların kılık kıyafeti ve örtüsüne karışılmaz, ne zaman ki bunu siyaset malzemesi yaptılar o zaman laik olmaktan çıkar ve o zaman laikliği... Devamını Gör

Bozkurt

Aynı politik görüşü savunmayan Müslümanın evini yakan da Müslüman ama laiklik konusu hep farklı şekilde gündeme geliyor nedense.

GardropFuat

yukarda asalak bir kız kuranda yoksa neden laiklikte yasak demiş. ulan asalak işte tamda bu yüzden, götünüzden uydurduğunuz için. emevi araplarının kültürün... Devamını Gör

makalele

emevi araplarinin kulturu olan din hangisi bizi aydinlatirmisin ?