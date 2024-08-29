'Nakit Yok' Cevabını Kabul Etmedi, Müşteriyi İkna Etti: Çiçekçi Çocuk IBAN Numarasını Ezbere Okudu

Bir Kadın Doğum Uzmanı Mesleğinin En Güzel Yanını Paylaştı: "Annelerden Aldığım Sütle Bedava Botoks"

Şanlıurfa'da Bir Çocuk Balıklı Göle Düştü:Korkuya Kapılan Çocuk Diğer Ziyaretçilerin Müdahalesi ile Kurtarıldı