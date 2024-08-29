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'Nakit Yok' Cevabını Kabul Etmedi, Müşteriyi İkna Etti: Çiçekçi Çocuk IBAN Numarasını Ezbere Okudu

'Nakit Yok' Cevabını Kabul Etmedi, Müşteriyi İkna Etti: Çiçekçi Çocuk IBAN Numarasını Ezbere Okudu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 15:05

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Kız arkadaşıyla birlikte kafede oturan gence çiçek satmaya gelen çocuk 'nakit yok' cevabını kabul etmeyerek IBAN numarasını ezbere söyledi. Görüntüleri izleyenler çocuğun IBAN'ı ezberlemesi karşısında şaşkınlık yaşadı. 

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Sokakta denk gelen çiçekçileri 'Nakit yok' diyerek geçiştirme devri sona erdi. Kafede oturan gence çiçek satmaya gelen çocuk ödeme imkanlarını farklı bir boyuta taşıdı.

Sokakta denk gelen çiçekçileri 'Nakit yok' diyerek geçiştirme devri sona erdi. Kafede oturan gence çiçek satmaya gelen çocuk ödeme imkanlarını farklı bir boyuta taşıdı.

Müşterisinden parayı IBAN'a atmasını isteyen küçük çocuk, numaraları ezbere söylemeye başladı. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar; 🎥

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Burak Anıl

Aferim ama iban atarken dikkat edin, mümkünse atmayın.