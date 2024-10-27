Mustafa Sarıgül, Röportaj Adam'ı Meclis'e Davet Etti: "Biz Film Çevirmiyoruz, Mücadelemizi Gör Öyle Konuş"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisinin de kadrosunda yer aldığı İllegal Hayatlar 2 filminin galasına katılacağını söyleyerek, 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca'yı Meclis'e davet etti. Karaca'ya 'Sen film çeviriyorsun' diyerek seslenen Sarıgül, 'Ben gerçeği oynuyorum. Ankara’ya Meclis'e bekliyorum. Nasıl mücadele verdiğimizi bir gör.' dedi. Paylaşımın altına yorum yapan Karaca, '2 liraya kebap yiyeceksem gelirim.' dedi.