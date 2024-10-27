Mustafa Sarıgül, Röportaj Adam'ı Meclis'e Davet Etti: "Biz Film Çevirmiyoruz, Mücadelemizi Gör Öyle Konuş"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisinin de kadrosunda yer aldığı İllegal Hayatlar 2 filminin galasına katılacağını söyleyerek, 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca'yı Meclis'e davet etti. Karaca'ya 'Sen film çeviriyorsun' diyerek seslenen Sarıgül, 'Ben gerçeği oynuyorum. Ankara’ya Meclis'e bekliyorum. Nasıl mücadele verdiğimizi bir gör.' dedi. Paylaşımın altına yorum yapan Karaca, '2 liraya kebap yiyeceksem gelirim.' dedi.
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Sosyal medyada 'Röportaj Adam' adıyla tanınan Mahsun Karaca'nın yeni filmi İllegal Hayatlar 2'nin galasına katılacağını açıklayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ilginç bir davette bulundu.
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Karaca'ya "Sen film çeviriyorsun, biz gerçeği oynuyoruz." diyen Sarıgül, "Meclis'e gel de gerçeği gör orada. Nasıl mücadele verdiğimizi gör öyle konuş." dedi.
Sarıgül'ün videosunun altına yorum yapan Karaca ise "2 liraya kebap yiyeceksek geliyorum." dedi.
İşte o video;🎥 👇
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Sarıgül'üm , herif bir şaplağı haketti 😅
helal olsun Sarıgül sonuna kadar arkasında adamın💪