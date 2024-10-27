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Mustafa Sarıgül, Röportaj Adam'ı Meclis'e Davet Etti: "Biz Film Çevirmiyoruz, Mücadelemizi Gör Öyle Konuş"

Mustafa Sarıgül, Röportaj Adam'ı Meclis'e Davet Etti: "Biz Film Çevirmiyoruz, Mücadelemizi Gör Öyle Konuş"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 21:35

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisinin de kadrosunda yer aldığı İllegal Hayatlar 2 filminin galasına katılacağını söyleyerek, 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca'yı Meclis'e davet etti. Karaca'ya 'Sen film çeviriyorsun' diyerek seslenen Sarıgül, 'Ben gerçeği oynuyorum. Ankara’ya Meclis'e bekliyorum. Nasıl mücadele verdiğimizi bir gör.' dedi. Paylaşımın altına yorum yapan Karaca, '2 liraya kebap yiyeceksem gelirim.' dedi.

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Sosyal medyada 'Röportaj Adam' adıyla tanınan Mahsun Karaca'nın yeni filmi İllegal Hayatlar 2'nin galasına katılacağını açıklayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ilginç bir davette bulundu.

Sosyal medyada 'Röportaj Adam' adıyla tanınan Mahsun Karaca'nın yeni filmi İllegal Hayatlar 2'nin galasına katılacağını açıklayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ilginç bir davette bulundu.

Karaca'ya "Sen film çeviriyorsun, biz gerçeği oynuyoruz." diyen Sarıgül, "Meclis'e gel de gerçeği gör orada. Nasıl mücadele verdiğimizi gör öyle konuş." dedi.

Karaca'ya "Sen film çeviriyorsun, biz gerçeği oynuyoruz." diyen Sarıgül, "Meclis'e gel de gerçeği gör orada. Nasıl mücadele verdiğimizi gör öyle konuş." dedi.

Sarıgül'ün videosunun altına yorum yapan Karaca ise "2 liraya kebap yiyeceksek geliyorum." dedi.

Sarıgül'ün videosunun altına yorum yapan Karaca ise "2 liraya kebap yiyeceksek geliyorum." dedi.

İşte o video;🎥 👇

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seremoni1

Sarıgül'üm , herif bir şaplağı haketti 😅

emre

helal olsun Sarıgül sonuna kadar arkasında adamın💪