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Küçük Kızdan Öğretmenine Sevimli Evlilik Mobingi: "Bütün Hocalar Evlenmiş"

Küçük Kızdan Öğretmenine Sevimli Evlilik Mobingi: "Bütün Hocalar Evlenmiş"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 21:29

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Evlilik, hayatın önemli dönüm noktalarından biri olarak her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Küçük bir kız, bu önemli konuyu eğlenceli bir şekilde öğretmeniyle tartışarak sosyal medyada yüzlerde gülümseme bıraktı.

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Öğretmenine evlenmesi için ısrar eden minik öğrenci, “Bütün hocalar evlenmiş” diyerek tatlı bir öneride bulundu. Ardından, öğretmeni için ideal eş adayının yakışıklı olması gerektiğini vurguladı.

Öğretmenine evlenmesi için ısrar eden minik öğrenci, “Bütün hocalar evlenmiş” diyerek tatlı bir öneride bulundu. Ardından, öğretmeni için ideal eş adayının yakışıklı olması gerektiğini vurguladı.

Birlikte isim düşündükleri o anları kaydeden genç kadın ve minik öğrencisi, izleyenlere neşeli bir an yaşatarak sosyal medyada gündem oldu.

Birlikte isim düşündükleri o anları kaydeden genç kadın ve minik öğrencisi, izleyenlere neşeli bir an yaşatarak sosyal medyada gündem oldu.

O anlar 👇🎥

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