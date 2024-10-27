Dubai Çikolatası Çılgınlığının Ardından Bu Defa Prag Tatlısı Popüler Oldu!

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Prag tatlısı, Çek mutfağına ait olan ve özellikle Prag'ın popüler sokak lezzetleri arasında yer alan bir hamur tatlısı. Genellikle sıcak ve taze olarak servis edilen bu tatlı, yuvarlak veya oval bir şekle sahip.
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Sosyal medyada hızla yayılan bu yeni trend, Dubai çikolatası gibi çılgınca satılmaya başlanacak gibi görünüyor.
İşte o tatlı👇🎥
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eşşein zki çikolatasıda var onuda yiyin. ne aptalsınız yahu.