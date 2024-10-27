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Dubai Çikolatası Çılgınlığının Ardından Bu Defa Prag Tatlısı Popüler Oldu!

Dubai Çikolatası Çılgınlığının Ardından Bu Defa Prag Tatlısı Popüler Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 20:38

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Dubai çikolatası çılgınlığının ardından, bu defa Prag tatlısı dikkat çekmeye başladı. Ülkemizin birçok yerinde satışa sunulan bu tatlı, son dönemlerin gözdesi olarak öne çıkıyor.

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Prag tatlısı, Çek mutfağına ait olan ve özellikle Prag'ın popüler sokak lezzetleri arasında yer alan bir hamur tatlısı. Genellikle sıcak ve taze olarak servis edilen bu tatlı, yuvarlak veya oval bir şekle sahip.

Prag tatlısı, Çek mutfağına ait olan ve özellikle Prag'ın popüler sokak lezzetleri arasında yer alan bir hamur tatlısı. Genellikle sıcak ve taze olarak servis edilen bu tatlı, yuvarlak veya oval bir şekle sahip.

Hamuru, un, süt, şeker ve yumurta ile hazırlanırken, içeriğinde genellikle çeşitli meyve ve krema çeşitleri de bulunuyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yeni trend, Dubai çikolatası gibi çılgınca satılmaya başlanacak gibi görünüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu yeni trend, Dubai çikolatası gibi çılgınca satılmaya başlanacak gibi görünüyor.

İşte o tatlı👇🎥

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GardıropFuat

eşşein zki çikolatasıda var onuda yiyin. ne aptalsınız yahu.