Motosikletli Çiftin Tatlı Yolculuğu: Köpekleri İçin Özel Alan Yaptılar

Köpekleri için motosikletin yan çantasına özel alan yaptıran çiftin tatlı yolculuğu sosyal medyada gündem oldu. Şemsiyesi ve rüzgar siperliği bulunan köpeğin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köpekleriyle birlikte seyahat edebilmek için motosikletin yan çanta bölümüne kabin yaptıran çiftin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şemsiyesi ve rüzgara karşı siperliği bulunan küçük köpeğin keyifli anları yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın