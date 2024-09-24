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Motosikletli Çiftin Tatlı Yolculuğu: Köpekleri İçin Özel Alan Yaptılar

Motosikletli Çiftin Tatlı Yolculuğu: Köpekleri İçin Özel Alan Yaptılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 18:44

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Köpekleri için motosikletin yan çantasına özel alan yaptıran çiftin tatlı yolculuğu sosyal medyada gündem oldu. Şemsiyesi ve rüzgar siperliği bulunan köpeğin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Köpekleriyle birlikte seyahat edebilmek için motosikletin yan çanta bölümüne kabin yaptıran çiftin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Köpekleriyle birlikte seyahat edebilmek için motosikletin yan çanta bölümüne kabin yaptıran çiftin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Şemsiyesi ve rüzgara karşı siperliği bulunan küçük köpeğin keyifli anları yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şemsiyesi ve rüzgara karşı siperliği bulunan küçük köpeğin keyifli anları yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlar; 🎥 👇

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