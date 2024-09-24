Auralarıyla Işık Saçtılar: Paris Moda Haftası Açılış Defilesine Yapılan Edit İzleyenleri Büyüledi!

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Katil Zanlısı Adliyede 'Deli' Numarası Yaptı: "Beni Serbest Bırakın"

Ehliyeti Sistemde Görünmediği İçin 14 Bin Lira Ceza Yedi: "Benim Aldığım Maaş 10 Bin Lira, Gidip Ödeyeceğim"