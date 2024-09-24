Auralarıyla Işık Saçtılar: Paris Moda Haftası Açılış Defilesine Yapılan Edit İzleyenleri Büyüledi!

Paris Moda Haftası'nın açılış defilesi olan 'Le Defile' geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kadınların gücüne ve birlikteliğine vurgu yapan 'Walk Your Worth' defilesinde ünlü isimler podyumda boy gösterdi.
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Defilenin, kadınların cesaretini ve güçlerini simgeleyen iddialı tasarımlar, moda tutkunları tarafından tam not alırken, bu unutulmaz anların birleştiği bir edit paylaşıldı.
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Kate Moss'tan Pınar Deniz'e kadar birçok ünlü ismin yer aldığı defilenin ikonik anları birleştirilerek hazırlanan edit, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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