Motosikletli Bir Genç Kızdan Aldığı İltifat Karşısında Çok Duygulanan Teyze İzleyenleri de Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.03.2026 - 17:27

İnsanlar zor bir günde sadece tek biz güzel sözler bile moralleri yükselebiliyor. Hiç beklemedikleri bir anda duydukları küçücük bir iltifat, tüm gün yüzde bir gülümsemeyle dolaşmayı sağlayabiliyor. Yani aslında bir insanı mutlu etmek sandığımızdan çok daha kolay. 

'thesukiyy' isimli içerik üreticisi yanından geçen bir teyzeye 'Çok güzelsiniz'. 70 yaşında olduğunu ve daha önce kimseden bu sözü duymadığını söyleyen teyze gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@thesukiyy/vid...
Reklam

Peki hiç tanımadığımız insanlardan duyduğumuz küçük bir güzel söz neden tüm enerjimizi değiştiriyor? Aslında bu durumun çok insani bir temeli var.

  • Görülme İhtiyacı: Zor bir gün geçirdiğimizde dünyadan kopmuş veya yalnız kalmış gibi hissederiz. Güzel bir söz, birinin bizi fark ettiğini ve değerli bulduğunu hatırlatır.

  • Duygusal Yakıt: Beynimiz, beklemediğimiz bir nezaketle karşılaştığında dopamin ve oksitosin salgılar. Bu da stres hormonlarının (kortizol) etkisini kırar.

  • Perspektif Değişimi: Bazen kendi olumsuz düşüncelerimizin içinde boğulurken, dışarıdan gelen pozitif bir ses bizi o karanlık döngüden çekip çıkarır.

Reklam

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
