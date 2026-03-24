Motosikletli Bir Genç Kızdan Aldığı İltifat Karşısında Çok Duygulanan Teyze İzleyenleri de Duygulandırdı

İnsanlar zor bir günde sadece tek biz güzel sözler bile moralleri yükselebiliyor. Hiç beklemedikleri bir anda duydukları küçücük bir iltifat, tüm gün yüzde bir gülümsemeyle dolaşmayı sağlayabiliyor. Yani aslında bir insanı mutlu etmek sandığımızdan çok daha kolay.

'thesukiyy' isimli içerik üreticisi yanından geçen bir teyzeye 'Çok güzelsiniz'. 70 yaşında olduğunu ve daha önce kimseden bu sözü duymadığını söyleyen teyze gözyaşlarını tutamadı.