Haberler
Yaşam
Biyografi
Mircea Lucescu Kimdir? Mircea Lucescu'nun Hastalığı Ne?

Merve Ersoy
05.04.2026 - 20:50

Futbol dünyasının en saygın ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Mircea Lucescu, geçtiğimiz mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mircea Lucescu kimdir, hastalığı ne diye merak edildi.

Mircea Lucescu Kimdir?

Futbol dünyasında 'Il Luce' lakabıyla anılan, modern futbolun en çok kupa kazanan (yaklaşık 35 kupa) ve en deneyimli stratejistlerinden biridir. 29 Temmuz 1945 doğumlu olan 80 yaşındaki Rumen teknik direktör, Sir Alex Ferguson'dan sonra futbolda en çok kupa kazanan isim olarak biliniyor. Ukrayna futbolunda bir devrim yaratarak Shakhtar ile 8 lig şampiyonluğu ve 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştır.

Mircea Lucescu Kariyeri

Futbolculuk Kariyeri (1963 - 1982)

Teknik Direktörlük Kariyeri

Dinamo Kiev (2020-2023): Ezeli rakibe gitmesi olay yaratsa da, ilk sezonunda lig, kupa ve süper kupayı kazanarak 'üçleme' (triple) yaptı.

İtalya'da Inter Milan, Brescia ve Pisa gibi takımları çalıştırdı. Genç Andrea Pirlo'yu 16 yaşında sahaya sürerek dünya futboluna kazandıran kişidir.

Lucescu, teknik adamlığı kadar parlak bir futbolculuk geçmişine de sahiptir.Dinamo Bükreş: Kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği bu kulüpte tam 7 Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Milli Takım: Romanya formasıyla 70 maça çıktı. Romanya'nın 1938'den sonra katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1970 Meksika kadrosunun kaptanıydı.

Lucescu'nun asıl küresel şöhreti, gittiği her takımı bir 'proje takımına' dönüştürme yeteneğinden gelir.

  • Shakhtar Donetsk (2004-2016): 12 yıl süren bu dönemde Shakhtar'ı Avrupa devleri arasına soktu. 8 Lig Şampiyonluğu ve 2009 UEFA Kupası zaferiyle kulüp tarihinin en önemli ismi oldu.

Mircea Lucescu Türkiye Kariyeri: Mircea Lucescu Türkiye'de Hangi Kulüpleri Çalıştırdı?

Mircea Lucescu'nun Sağlık Durumu ve Hastalığı Ne?

  • Lucescu'nun sağlık sorunları, Romanya Milli Takımı'nın başındayken Mart 2026 sonunda nüksetmiştir. 3 Nisan 2026 tarihinde, hastanede kontrol altındayken akut kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir. Bazı kaynaklar doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü belirtmektedir. 5 Nisan 2026 itibarıyla gelen son bilgilere göre, kalbindeki ritim bozukluğunun (aritmi) artması ve uygulanan tedavilere yanıt vermemesi nedeniyle durumu ağırlaşmış ve yoğun bakım ünitesine sevk edilmiştir. Sağlık sorunları ve Romanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off maçında Türkiye'ye elenmesinin ardından, 2 Nisan 2026'da resmi olarak görevinden ayrılmıştır.
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
