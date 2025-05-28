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Minik Öğrencilerin Kanser Tedavisi Gören Öğretmenlerine Yaptıkları Sürpriz Kalpleri Isıttı

Minik Öğrencilerin Kanser Tedavisi Gören Öğretmenlerine Yaptıkları Sürpriz Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.05.2025 - 20:16

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Küçükken iyi bir öğretmenle karşılaşmak hem öğrencinin hem de öğretmenin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu durum, sadece öğrenci için değil, aynı zamanda öğretmen için de büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu durum, öğrencinin geleceğini belirleyici bir rol oynar. Öğretmenin bilgisi ve tecrübesi, öğrencinin hayatına yön verirken, öğrencinin de öğretmenin hayatına anlam katar. Bu karşılıklı etkileşim, her iki taraf için de değerli bir deneyim oluşturur. 

Bursa'da kanser tedavisi gören öğretmenlerini unutmayan miniklerin süprizi kalpleri ısıttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mezun olan minikler keplerini öğretmenleri ile birlikte atmak istedi.

Mezun olan minikler keplerini öğretmenleri ile birlikte atmak istedi.

Öğretmenlerini evinin önünde ziyaret eden minikler, keplerini de onun önünde attı. Öğretmenlerine duygusal anlar yaşatan öğrenciler, izleyenlerin de kalplerini ısıttı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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