Milyoner'de 5 Milyonluk Sorudan Doğa'nın Partneriyle İlgili Detaylara Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'de 5 Milyonluk Sorudan Doğa'nın Partneriyle İlgili Detaylara Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Mart Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
3 sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uluslararası Emmy Ödüllü Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, Tuğçe'ye yazdığı senaryo sebebiyle tepki çekmişti. Sessizliğini koruyan Ergenekon, dizide yer verdiği bir sahnede geçen replikle tepkilere cevap verdi.
YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Aybüke Çangal, yarışma sırasında ve sonrasında beğeni toplamıştı. Fenomen olmayı başaran eski yarışmacının saçlarını yapan kuaföre sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.
Milyoner tarihinde ikinci kez 5 milyonluk soru açıldı. Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 5 milyonluk soruya doğru yanıt vererek ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.
Son yılların en olaylı Survivor'ında hiç beklenmedik olaylar yaşanmıştı hatırlarsanız. Poyraz'ın yaptığı hırsızlık gündeme bomba gibi düşerken, yarışmada 10 ödülden yararlanmama cezası almakla yetinmişti. Bu olanlar nedeniyle Müjdat Gezen açtı ağzını yumdu gözünü!
Yeni sezonda cuma akşamlarında yerini alan Gaddar, güçlü rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını karşısında hiç de fena sayılmayan bir reyting elde etmeyi başarıyor. Hikayenin gittikçe derinleştiği dizinin kadrosunda da geliştirme yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ünlü bir oyuncu konuk olarak katılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her hafta yeni bir kaosa adım attığımız Kızılcık Şerbeti'nde sonunda Doğa ile ilgili olumlu bir adım atılacağını öğrenmiştik. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'na Kaan Taşaner'in partner olarak geleceğini öğrenmiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğa'nın sevgilisiyle ilgili detaylar belli oldu!
Survivor All Star'ın efsane isimlerinden, sağlık sorunları nedeniyle ada hayatına erken veda eden Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta gündem yarattı.
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Müjde Evrim Alasya Instagram hesabından gelecek bölümden bir sahneyi paylaştı. İzleyenleri aşırı heyecanlandıran o sahnede bakın neler oluyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda