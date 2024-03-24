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Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünden Paylaşılan Bir Sahne Herkesi Heyecanlandırdı!

Kızılcık Şerbeti'nin Gelecek Bölümünden Paylaşılan Bir Sahne Herkesi Heyecanlandırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 13:27

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Müjde Evrim Alasya Instagram hesabından gelecek bölümden bir sahneyi paylaştı. İzleyenleri aşırı heyecanlandıran o sahnede bakın neler oluyor...

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Her bölümü ilgiyle takip edilen popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde, yeni bölüm heyecanı herkesi sardı!

Her bölümü ilgiyle takip edilen popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde, yeni bölüm heyecanı herkesi sardı!

Son bölüme Pembe ile Alev'in kavgası damga vurmuştu. Hatta Pembe'nin merdivenlerden düştüğünü ve bayıldığını izlemiştik.

Son bölüme Pembe ile Alev'in kavgası damga vurmuştu. Hatta Pembe'nin merdivenlerden düştüğünü ve bayıldığını izlemiştik.

Bu saatten sonra dizide neler olacak, diye merak edenler için gelecek bölümden beklenen o sahnenin ipucunu yakaladık!

Bu saatten sonra dizide neler olacak, diye merak edenler için gelecek bölümden beklenen o sahnenin ipucunu yakaladık!

Dizide Kıvılcım karakterine hayat veren, Müjde Evrim Alasya'nın paylaştığı o sahnede sonunda Umut ve Rüzgar karşı karşıya geliyor.

Dizide Kıvılcım karakterine hayat veren, Müjde Evrim Alasya'nın paylaştığı o sahnede sonunda Umut ve Rüzgar karşı karşıya geliyor.

İzleyenlerin merakını daha da kamçılayan o anlar büyük heyecan uyandırdı.

İzleyenlerin merakını daha da kamçılayan o anlar büyük heyecan uyandırdı.
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İşte minik spoilerlı o sahne👇🏻

Başarılı oyuncunun "Tam bunu koyuyordum" notuyla paylaştığı o sahne sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Başarılı oyuncunun "Tam bunu koyuyordum" notuyla paylaştığı o sahne sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Kullanıcılar merakını böyle dile getirdi:

Kullanıcılar merakını böyle dile getirdi:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Siz Rüzgar, Nursema ve Umut üçgeni için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Rüzgar, Nursema ve Umut üçgeni için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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