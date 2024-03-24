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Tecavüz Sahnesiyle Eleştirilen Sema Ergenekon Yargı'da Yazdığı Bir Replikle Tepkilere Cevap Verdi!

Tecavüz Sahnesiyle Eleştirilen Sema Ergenekon Yargı'da Yazdığı Bir Replikle Tepkilere Cevap Verdi!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
25.03.2024 - 01:31

3 sezondur Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uluslararası Emmy Ödüllü Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, Tuğçe'ye yazdığı senaryo sebebiyle tepki çekmişti. Sessizliğini koruyan Ergenekon, dizide yer verdiği bir sahnede geçen replikle tepkilere cevap verdi.

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Kanal D ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yargı, Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

Kanal D ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yargı, Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

İzleyiciyi ekrana bağlayan birbirinden ilginç olaylarla pazar günlerinin zirvesinde yer almayı başaran Yargı'da son zamanlarda senaryodan dolayı tepkiler durulmuyor.

İzleyiciyi ekrana bağlayan birbirinden ilginç olaylarla pazar günlerinin zirvesinde yer almayı başaran Yargı'da son zamanlarda senaryodan dolayı tepkiler durulmuyor.

Senarist Sema Ergenekon'un Tuğçe için yazdıkları eleştirilere sebep olmuştu.

Senarist Sema Ergenekon'un Tuğçe için yazdıkları eleştirilere sebep olmuştu.

Toplu tecavüze uğradıktan sonra darp edilerek denize atılan Tuğçe izleyiciyi yasa boğarken, Sema Ergenekon kendisine gelen eleştirilere karşı sessizliğini korumayı tercih etmişti.

Toplu tecavüze uğradıktan sonra darp edilerek denize atılan Tuğçe izleyiciyi yasa boğarken, Sema Ergenekon kendisine gelen eleştirilere karşı sessizliğini korumayı tercih etmişti.

Ünlü senarist sessizliğini dizide yer verdiği bir replikle bozdu.

Ünlü senarist sessizliğini dizide yer verdiği bir replikle bozdu.
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Ilgaz'ın "Öyle sosyal medyadan sallamakla da olmuyor bu iş. İcraat lazım ki caydırıcı olsun karşı taraf için" sözleri adeta tepkilere verdiği bir cevap niteliğindeydi.

Sahnede verilen mesaj izleyici tarafından doğrudan anlaşıldı:

Sahnede verilen mesaj izleyici tarafından doğrudan anlaşıldı:

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