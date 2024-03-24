Tecavüz Sahnesiyle Eleştirilen Sema Ergenekon Yargı'da Yazdığı Bir Replikle Tepkilere Cevap Verdi!
Tecavüz Sahnesiyle Eleştirilen Sema Ergenekon Yargı'da Yazdığı Bir Replikle Tepkilere Cevap Verdi!
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur izleyiciyle buluşan Yargı, Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanarak başarısını taçlandırmıştı.
İzleyiciyi ekrana bağlayan birbirinden ilginç olaylarla pazar günlerinin zirvesinde yer almayı başaran Yargı'da son zamanlarda senaryodan dolayı tepkiler durulmuyor.
Senarist Sema Ergenekon'un Tuğçe için yazdıkları eleştirilere sebep olmuştu.
Toplu tecavüze uğradıktan sonra darp edilerek denize atılan Tuğçe izleyiciyi yasa boğarken, Sema Ergenekon kendisine gelen eleştirilere karşı sessizliğini korumayı tercih etmişti.
Ünlü senarist sessizliğini dizide yer verdiği bir replikle bozdu.
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Ilgaz'ın "Öyle sosyal medyadan sallamakla da olmuyor bu iş. İcraat lazım ki caydırıcı olsun karşı taraf için" sözleri adeta tepkilere verdiği bir cevap niteliğindeydi.
Sahnede verilen mesaj izleyici tarafından doğrudan anlaşıldı:
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