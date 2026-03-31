Milli Takımımıza Destek Olmak İçin Otelin Önünde Tezahürat Yapan Türkler Görevli Tarafından Uyarıldı

Bu gün A Millî Takımımız için 'tamam mı devam mı' gecesi. Millilerimiz 2026 Dünya Kupası bileti alabilmek için Kosova ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki bu kritik play-off finali, 24 yıllık hasreti dindirmek adına en büyük adımımız olabilir. Bu yüzden tüm Türkiye heyecanla maç saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, takımıza destek olmak için Kosova'ya akın etti. Futbolcularımıza destek olmak için kaldıkları otelin önüne giden taraftarlar, bir görevli tarafından uyarıldı. O anlar karşı otelde kalan 'baknerdetolga' isimli içerik üreticisi tarafından kaydedildi.