Milli Takımımıza Destek Olmak İçin Otelin Önünde Tezahürat Yapan Türkler Görevli Tarafından Uyarıldı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 18:40 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 18:42

Bu gün A Millî Takımımız için 'tamam mı devam mı' gecesi. Millilerimiz 2026 Dünya Kupası bileti alabilmek için Kosova ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki bu kritik play-off finali, 24 yıllık hasreti dindirmek adına en büyük adımımız olabilir. Bu yüzden tüm Türkiye heyecanla maç saatini bekliyor. 

Türk taraftarlar, takımıza destek olmak için Kosova'ya akın etti. Futbolcularımıza destek olmak için kaldıkları otelin önüne giden taraftarlar, bir görevli tarafından uyarıldı. O anlar karşı otelde kalan 'baknerdetolga' isimli içerik üreticisi tarafından kaydedildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/baknerdetol...
"Sessiz olun, uyuyorlar"

Türkler maç öncesi Kosova sokaklarında yerini aldı. Elbette milli takımımızın kaldığı otelin önüne gidenler de oldu. Otelin önünde tezahürat yapıp yanlarında olduklarını göstermek istediler. Milli Takım teknik ekibinden bir görevli balkonuna çıkarak otel önünde toplanan ve tezahürat yapan taraftarlarımızdan sessiz olmalarını rica etti.

Taraftarlarımızın bu büyük coşkusu harika olsa da, maç öncesi oyuncuların dinlenmesi ve konsantrasyonu için böyle bir ricada bulunulmuş. Neyse ki uyarının ardından taraftarlarımız da anlayış göstererek tezahüratları durdurmuş.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
