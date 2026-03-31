Popüler Yapay Zeka Araçları Milli Takımın Kosova Maçındaki Şansını Açıkladı

Popüler Yapay Zeka Araçları Milli Takımın Kosova Maçındaki Şansını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.03.2026 - 16:50

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İstanbul'da Romanya'yı geçerek finale çıkan A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için sahnede. Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi olan Kosova ile deplasmanda final maçına çıkacak olan millilerimiz için tüm Türkiye tek yürek! Biz de millilerin Dünya Kupası ihtimalini 3 popüler yapay zeka aracı Grok, Gemini ve Chat GPT'ye sorduk.

Grok

Grok

Bu akşam Priştine’de oynanacak Kosova-Türkiye Dünya Kupası play-off final maçında Türkiye net favori; daha kaliteli kadro ve form üstünlüğümüzle (son 3 maçta 12-2’lik skor) galibiyet bekliyorum, en olası skor 0-2 veya 1-2 Türkiye lehine. Şansımız %60-70 civarında, Kosova evinde sert ve motive olacak ama Arda Güler, Çalhanoğlu gibi yıldızlarımızın kalitesi ve Montella’nın takımı ağır basmalı; kontrollü oynayıp ikinci yarıda koparırsak rahat geçeriz.

Google Gemini

Google Gemini

Maçın Senaryosu: Kosova taraftar desteğiyle maça hızlı başlamak isteyecektir. Bizim için anahtar, ilk 20 dakikadaki baskıyı kırıp oyunun kontrolünü ele almak. Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi yaratıcı oyuncularımızın, Kosova savunmasındaki boşlukları değerlendireceğini düşünüyorum.

Tahmin: Maçın oldukça gergin ve fiziksel geçmesi muhtemel. Kosova gol bulsa bile, kadro kalitemizin ağır basacağını ve maçı 2-1 veya 1-0 gibi dar bir skorla kazanarak Dünya Kupası biletini alacağımızı öngörüyorum.

Şansımız: Kağıt üzerinde %65 Türkiye, %35 Kosova. Deplasmanda olsak da bu jenerasyonun stres yönetimini başaracağını ve 2026 yolunu açacağını umuyorum.

ChatGPT

ChatGPT

Bu akşamki Kosova–Türkiye maçında Türkiye Millî Futbol Takımı kadro kalitesi ve son dönemdeki daha oturmuş oyun yapısı sayesinde bir adım önde görünüyor; özellikle hücum hattındaki bireysel kalite fark yaratabilir, ancak Kosova Millî Futbol Takımı’nın iç sahada dirençli ve fiziksel oyunu işleri zorlaştırabilir, bu yüzden tamamen rahat bir maç beklemek yerine dengeli ama Türkiye’nin kontrolünde geçen bir mücadele olası—benim tahminim Türkiye’nin %55–60 civarında kazanma şansına sahip olduğu ve skor olarak 1-0 ya da 2-1’lik bir galibiyete daha yakın olduğu yönünde.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
