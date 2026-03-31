Maç Gününde Dostluk Manzaraları! Kosova'da Türk Taraftarlara Dostluk Mesajı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.03.2026 - 17:08

Milli Takım bugün 2026 Dünya Kupası bileti alabilmek için Kosova karşısına çıkacak. Maçın oynanacağı Piriştine kentine Türk taraftarlar akın ederken pek çok kişi deplasmanlarda alışkın olmadığı dostluk manzaralarına denk geldi. Bir kafede 1999 vurgusu yapılarak Türk taraftarlara çay ve kahve ikramı yapacağına dair bir yazı asıldı.

Türkiye saati ile 20.45'te oynanacak maç öncesi Piriştine sokaklarında kavga gürültüden uzak bir ortam vardı.

Genelde tansiyonu yüksek geçen ve gerginliklerin yaşandığı milli takım deplasmanlarının aksine Kosova taraftarı Türk taraftarla dostluk rüzgarlar estirdi. 

via: Burhan Can Terzi

Bir kafede ise İngilizce ve Türkçe şu yazı asıldı.

'Bugün rakibiz, ama her zaman dostuz! Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999’da siz ödediniz — bugün hiçbir borcunuz yok! Teşekkür ederiz!'

Peki neden 1999?

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı sırasında Türkiye, Kosovalı Arnavutların yanında çok net bir duruş sergiledi. Savaş döneminde evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Kosovalı mülteciye kapılar açıldı. Kırklareli başta olmak üzere birçok noktada Kosovalılar misafir edildi.

O dönemde Türk halkı ve devleti, bölgeye devasa miktarda gıda, ilaç ve barınma yardımı gönderdi. Kosovalılar ise ellerindeki kısıtlı imkana rağmen 1999 Marmara Depremi'nde Türkiye'ye yardım eli uzattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
