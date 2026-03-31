Maç Gününde Dostluk Manzaraları! Kosova'da Türk Taraftarlara Dostluk Mesajı

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı sırasında Türkiye, Kosovalı Arnavutların yanında çok net bir duruş sergiledi. Savaş döneminde evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Kosovalı mülteciye kapılar açıldı. Kırklareli başta olmak üzere birçok noktada Kosovalılar misafir edildi.

O dönemde Türk halkı ve devleti, bölgeye devasa miktarda gıda, ilaç ve barınma yardımı gönderdi. Kosovalılar ise ellerindeki kısıtlı imkana rağmen 1999 Marmara Depremi'nde Türkiye'ye yardım eli uzattı.