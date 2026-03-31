Milli Takımımız Yıllar Sonra Gelen Başarıyı Sahada Büyük Bir Coşkuyla Kutladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2026 - 00:13

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’na gitmeyi başardı ve tarihi bir başarıya imza attı. Mücadelenin tek golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan gelirken, Ay-yıldızlılar bu kritik galibiyetle turnuva biletini cebine koydu. 

Romanya galibiyetinin ardından gelen bu sonuçla Türkiye, 2002 yılından bu yana süren Dünya Kupası hasretine son vererek adını devler arenasına yazdırdı. Millilerimiz bu tarihi başarıyı sahada coşkuyla kutladı.

Millilerimiz için şimdi hedef, 2002'deki o unutulmaz ruhu yeniden canlandırarak gruptan çıkmak ve bu tarihi geri dönüşü bir destana dönüştürmek.

Tarihi zaferin ardından gözler, 48 takımlı yeni formatıyla Kuzey Amerika’da düzenlenecek olan turnuvaya çevrildi. D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşen Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk sınavını 13 Haziran’da Vancouver’da verecek. Saat farkı nedeniyle Türkiye’deki futbolseverler maçları sabahın ilk ışıklarında izleyebilecek. Grubun kaderini belirleyecek olan son mücadele ise 26 Haziran’da Los Angeles’ta ev sahibi ABD’ye karşı verilecek.

Bitiş düdüğünün ardından yaşanan coşku tribünlerden böyle görüntülendi;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
