Milli Takımımız Yıllar Sonra Gelen Başarıyı Sahada Büyük Bir Coşkuyla Kutladı

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’na gitmeyi başardı ve tarihi bir başarıya imza attı. Mücadelenin tek golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan gelirken, Ay-yıldızlılar bu kritik galibiyetle turnuva biletini cebine koydu.
Romanya galibiyetinin ardından gelen bu sonuçla Türkiye, 2002 yılından bu yana süren Dünya Kupası hasretine son vererek adını devler arenasına yazdırdı. Millilerimiz bu tarihi başarıyı sahada coşkuyla kutladı.
Millilerimiz için şimdi hedef, 2002'deki o unutulmaz ruhu yeniden canlandırarak gruptan çıkmak ve bu tarihi geri dönüşü bir destana dönüştürmek.
Bitiş düdüğünün ardından yaşanan coşku tribünlerden böyle görüntülendi;
