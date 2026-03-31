Dünya Kupası’ndayız! Milli Takımımızdan Yıllar Sonra Gelen Büyük Başarı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.03.2026 - 23:42

A Milli Futbol Takımımız, Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Türkiye, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımımızdan yıllar sonra tarihi başarı.

Türkiye, Romanya’dan sonra Kosova’yı da mağlup ederek Dünya Kupası’ndaki yerini ayırttı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kerem, 53. dakikada topu ağlara göndermeyi başardı ve mücadele 1-0’lık sonuçla tamamlandı.

Türkiye, bu skorla 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda oynamaya hak kazandı.

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklığıyla düzenlenecek Dünya Kupası’nda gruptaki rakiplerimiz ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
