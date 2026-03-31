2026 Dünya Kupası’ndaki Rakiplerimiz: 24 Yıl Sonra Dünya Kupası’na Giden Milli Takımımızın Rakipleri de Belli
Dünya Kupası Elemeleri Play-Off finalinde Kosova’yı yenerek 24 yıllık hasrete son veren A Milli Futbol Takımımızın rakipleri de şimdiden belli. A Milli Takım, ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
