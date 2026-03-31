2026 Dünya Kupası’ndaki Rakiplerimiz: 24 Yıl Sonra Dünya Kupası’na Giden Milli Takımımızın Rakipleri de Belli

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.03.2026 - 23:42

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off finalinde Kosova’yı yenerek 24 yıllık hasrete son veren A Milli Futbol Takımımızın rakipleri de şimdiden belli. A Milli Takım, ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

Dünya Kupası hasretimiz 24 yıl sonra sona erdi. A Milli Takım, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek.

Play-Off final maçında Kosova’yı yenen A Milli Takım, tam 24 yıl sonra ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 48 takımlı yeni formatlı Dünya Kupası’nda boy gösterecek. 

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek organizasyonda A Milli Takımımız, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. 

Turnuvanın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olması sebebiyle, Türkiye’deki futbolseverleri mesai öncesi 'erken sabah' maçları bekliyor. 

İşte Ay-Yıldızlı ekibimizin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde: 

Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de,

Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de,

ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya geleceğiz.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
