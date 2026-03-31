CANLI: A Milli Takımımız, Dünya Kupası Yolunda Son Virajda Kosova ile Karşı Karşıya Geliyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.03.2026 - 20:26

A Milli Futbol Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı ile düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmak için son maçına çıkıyor. Milli Takımımız, deplasmanda oynanacak maçta Kosova’yı yenmesi durumunda yıllar sonra finallerdeki yerini alacak. Karşılaşma, Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak ve TV8 ile EXXEN’den yayınlanacak.

Mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

Yakın tarihin en önemli maçının ilk 11’lerini, canlı anlatımını ve tüm gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz…

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

'Çok büyük bir heyecan, çok büyük duygular... Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nın hayalini kurar. Hepimizin hayali var. Oyuncularım bana hep her şeyi verdiler. Ben de onlara bunu yapmaya çalıştım. Bu hayalin peşinden giderken her şeyimizi vereceğiz. Allah yardımcımız olsun.'

Maçta iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Rexhbecaj, Hodza, Muslija, Asllani, Muriqi

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
