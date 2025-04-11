Mezardan Ses Geldiği İddiası Siirt’i Ayağa Kaldırdı: Definden Bir Gün Sonra Mezar Açıldı

Nadir de olsa, kişilerin yanlışlıkla öldüğü sanılarak gömülmesi korkusu bazı topluluklarda hala güçlüdür. Bu nedenle mezarın başında her ses, büyük bir endişeyle karşılanabilir.

Dün Siirt'te yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, yakınlarının duydukları ses iddiası üzerine bugün tekrar açıldı. Ancak, ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı kontrol sonucunda herhangi bir yaşam emaresine rastlanmadı ve mezar yeniden kapatıldı.