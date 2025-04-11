Mezardan Ses Geldiği İddiası Siirt’i Ayağa Kaldırdı: Definden Bir Gün Sonra Mezar Açıldı

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/siirtte...
Nadir de olsa, kişilerin yanlışlıkla öldüğü sanılarak gömülmesi korkusu bazı topluluklarda hala güçlüdür. Bu nedenle mezarın başında her ses, büyük bir endişeyle karşılanabilir.
Dün Siirt'te yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, yakınlarının duydukları ses iddiası üzerine bugün tekrar açıldı. Ancak, ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı kontrol sonucunda herhangi bir yaşam emaresine rastlanmadı ve mezar yeniden kapatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Naif Sepet, dün kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’na defnedildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın