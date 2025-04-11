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Mezardan Ses Geldiği İddiası Siirt’i Ayağa Kaldırdı: Definden Bir Gün Sonra Mezar Açıldı

Mezardan Ses Geldiği İddiası Siirt’i Ayağa Kaldırdı: Definden Bir Gün Sonra Mezar Açıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 08:42

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Nadir de olsa, kişilerin yanlışlıkla öldüğü sanılarak gömülmesi korkusu bazı topluluklarda hala güçlüdür. Bu nedenle mezarın başında her ses, büyük bir endişeyle karşılanabilir.

Dün Siirt'te yaşamını yitiren 63 yaşındaki Naif Sepet'in mezarı, yakınlarının duydukları ses iddiası üzerine bugün tekrar açıldı. Ancak, ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı kontrol sonucunda herhangi bir yaşam emaresine rastlanmadı ve mezar yeniden kapatıldı.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/siirtte...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Naif Sepet, dün kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’na defnedildi.

Naif Sepet, dün kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’na defnedildi.

Ancak sabah saatlerinde mezarı ziyaret eden yakınları, mezardan ses geldiğini öne sürerek yetkililere haber verdi. İddia üzerine olay yerine gelen görevliler, kalabalık bir topluluğun da izlediği mezarı yeniden açtı.

Yapılan incelemede Sepet’in hayatını kaybettiği netleşti ve defin işlemi tekrar gerçekleştirildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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