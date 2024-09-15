Mersin'de Bir Kadını Darp Eden Şahsa Çevredeki Vatandaşlar "Gücün Ona mı Yetiyor?" Diyerek Müdahale Etti

Ülkemizde, hatta tüm dünyada şiddet olayları giderek tırmanıyor. Her gün kan donduran bir başka olayla karşılaşıyoruz. Vatandaşların da artık sabrı fazlasıyla taştığından şiddet olayları karşısındaki tepkileri de daha sert olmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mersin'de bir kadını darp eden bir şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gücün ona mı yetiyor?" diyerek adama saldıran vatandaşlardan birinin "Vurun namussuza!" dediği duyuldu
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın