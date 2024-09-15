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Mersin'de Bir Kadını Darp Eden Şahsa Çevredeki Vatandaşlar "Gücün Ona mı Yetiyor?" Diyerek Müdahale Etti

Mersin'de Bir Kadını Darp Eden Şahsa Çevredeki Vatandaşlar "Gücün Ona mı Yetiyor?" Diyerek Müdahale Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 15.09.2024 - 15:51

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Ülkemizde, hatta tüm dünyada şiddet olayları giderek tırmanıyor. Her gün kan donduran bir başka olayla karşılaşıyoruz. Vatandaşların da artık sabrı fazlasıyla taştığından şiddet olayları karşısındaki tepkileri de daha sert olmaya başladı.

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Mersin'de bir kadını darp eden bir şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Mersin'de bir kadını darp eden bir şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

"Gücün ona mı yetiyor?" diyerek adama saldıran vatandaşlardan birinin "Vurun namussuza!" dediği duyuldu

"Gücün ona mı yetiyor?" diyerek adama saldıran vatandaşlardan birinin "Vurun namussuza!" dediği duyuldu

İşte o anlar;

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