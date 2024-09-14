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Havaalanında Aldatıldığını Öğrenen Bir Adam Havaalanını Birbirine Kattı: "Kim Lan Bu Herif"

Havaalanında Aldatıldığını Öğrenen Bir Adam Havaalanını Birbirine Kattı: "Kim Lan Bu Herif"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 23:41 Son Güncelleme: 14.09.2024 - 23:48

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İstanbul Havalimanı'nda karısının sevgilisiyle birlikte tatilden döndüğünü gören bir adam havaalanını birbirine kattı. Öfkeli adamı, havaalanında bulunan diğer yolcular sakinleştirdi.

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İstanbul Havalimanı'nda bir adam, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle Atina'dan döndüğünü gördü.

İstanbul Havalimanı'nda bir adam, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle Atina'dan döndüğünü gördü.

Öfkeden deliye dönen adam havaalanındaki diğer yolcular tarafından sakinleştirilirken o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Öfkeden deliye dönen adam havaalanındaki diğer yolcular tarafından sakinleştirilirken o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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