Havaalanında Aldatıldığını Öğrenen Bir Adam Havaalanını Birbirine Kattı: "Kim Lan Bu Herif"

İstanbul Havalimanı'nda karısının sevgilisiyle birlikte tatilden döndüğünü gören bir adam havaalanını birbirine kattı. Öfkeli adamı, havaalanında bulunan diğer yolcular sakinleştirdi.
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İstanbul Havalimanı'nda bir adam, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle Atina'dan döndüğünü gördü.
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Öfkeden deliye dönen adam havaalanındaki diğer yolcular tarafından sakinleştirilirken o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İşte o anlar;
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