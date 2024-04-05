Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Tebrik Etmek İçin Köpeği Karamel ile Arkadaşı Makama Geldi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Hem Kendinden Bahsetti Hem de Çözülmesi Gereken Sorunlara Değindi

Herkesin En Az Bir Kere Düşündüğü Soruları Ele Alan Kadın Viral Oldu: “Bluetooth ve İnternet Nasıl İşliyor?”