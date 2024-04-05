Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Tebrik Etmek İçin Köpeği Karamel ile Arkadaşı Makama Geldi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı. Seçim sonrası renkli görüntüler ortaya çıkarken içimizi ısıtan bir görüntü de Mersin'den geldi.
Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'i tebrik etmeye köpeği Karamel ve arkadaşı Rex de çiçeklerle geldi.
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Yerel seçimlerin ardından ülkemizin birçok yerinden içimizi ısıtan görüntüler gelmeye başladı.
Vahap Seçer, köpeği Karamel ve Rex'in makam odasına gelerek kendisine 'hayırlı olsun' dedikleri anları paylaştı.
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Bu paylaşıma ise birbirinden güzel yorumlar geldi!
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