Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Ekonomistlerin İlgisini Çeken Asgari Ücret Detayı
Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Ekonomistlerin İlgisini Çeken Asgari Ücret Detayı
Merkez Bankası, 2024 yılının 2. Enflasyon Raporu'nu sundu. Raporda enflasyon beklentilerinin 2 puan yükseltildiği görülürken, asgari ücrete yönelik kısım ise ekonomistlerin dikkatini çekti.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. Raporun sunumu sonrası başkan yardımcıları Hetice Karahan ve Cevdet Akçay'la birlikte soruları cevapladı.
Geçmiş sunumda Enflasyon Raporu'nda dikkat çeken bir detay olan asgari ücrete yönelik de bir soru karşısında Başkan Karahan, şu şekilde bir cevap verdi:
Ekonomistlerin Enflasyon Raporu incelemelerinde dikkatlerini çeken bir asgari ücret detayı daha oldu.
Modeli ilk inceleyen Sabri Öncü olarak görülüyor ki o da Oktay Özden'in paylaşımına istinaden iletiyor.
Özetle, Özden diyor ki enflasyondaki yükseliş maaşlar çok arttığı için talebi artırarak artmadı, firmalar daha çok kar etmek için fiyatları çok yükseltti. Yükselen fiyatları da vergileri tavana yayarak yani yine şirketlerin karlarını verilendirerek düşürebilirsiniz.
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Yukarıdaki paylaşıma dönersek, bu model üzerinden de Öncü diyor ki, TCMB'nin hesaplamasına göre talep yani tüketiciler asgari ücret çok yükseldiği için daha çok alabiliyor bu da enflasyonu yükseltiyor.
Aslında bu modelleme Prof. Dr. Ceyhun Elgin'in paylaşımıyla daha çok gündeme gelmiş oluyor. Elgin durumu şöyle anlatıyor:
Elgin'in söylediklerini de şöyle açıklayalım: "Burada aslında modelleme çok doğru değil, bunu da asgari ücrete zam yapmamak için ekonomi yönetimi örnek alabilir. Bunun her şeye yorum yapan ekonomistler tarafından görülmemiş olması da çok olası değil."
Cem Oyvat'dan yorum gecikmiyor. En özet haliyle, modellemedeki verilerin hatalı olduğunu iletiyor.
Doç Dr. Orhan Karaca da uzun ve teknik bir yorum ile analiz ediyor. En özet hali de👇
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Cem Çakmaklı da modeli nedensellik ve ilişki üzerinden yorumluyor.
Özetle, asgari ücret artışının enflasyonist etkilerine yönelik iktisat dünyasında tartışmalar sürüyor, bunun vatandaşa yansımaları ise yaşayarak görülüyor.
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