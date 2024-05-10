Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Ekonomistlerin İlgisini Çeken Asgari Ücret Detayı

Dün açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda yer alan şu tablo yer yer eleştiri alsa da birçok iktisatçının yeterince dikkatini çekmemişe benziyor. Oysa şaka gibi bir sonuç. Daha kötüsü, anlaşılan bu abuk tablo, temmuzda asgari ücrete zam yapılmasına karşı da kullanılacak.

Zira tablonun hemen altında şu cümle yer alıyor: ''Son yıllarda ücret ayarlamalarında geçmiş enflasyonunun daha önemli rol oynaması ve asgari ücretin yılda iki kere güncellenmesi, asgari ücretin katsayısında artışı beraberinde getirmiştir''

Oysa ekonometriden az biraz anlayan biri dahi, böyle bir veri ile böyle bir basit analiz yaparak bu kadar güçlü sonuçlar çıkarılmayacağını bilir! Zira işin ucunda asgari ücrete zam yapılmazsa milyonlarca insanın alım gücü ve hayat kalitesinde yaşanacak düşüş var.

Daha açık söyleyeyim önümüzde Tansu Çiller'in vaktiyle Y=C+I+G+X-M'yi tahminleyip R2=1 diye sunum yapmasıyla yarışır bir tablo var. Hal böyleyken hemen her konuda sıklıkla görüş bildiren iktisatçılarımızın (istisnalar hariç) suskun kalmasını anlamakta güçlük çekiyorum.

Anladığım kadarıyla, bir meslektaşımın tabiriyle, ''normal karakterlerin (her tür medyada sıklıkla yer alan ve sık sık görüş bildiren iktisatçılarımızı kastediyor) hepsi sisteme uyum sağlama çabasında.'' Öyleyse çok yazık!