Merkez Bankası Enflasyon Raporu Toplantısı: Enflasyon Tahminleri Değişti mi?
Merkez Bankası Enflasyon Raporu Toplantısı: Enflasyon Tahminleri Değişti mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2024-2 sunumu Başkan Fatih Karahan tarafından yapılıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hesaplamalarındaki değişkenlikler yakından takip ediliyor. Karahan'ın sunumunun ardından, ekonomist ve gazetecilerle soru-cevap kısmına geçilecek.
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TCMB, 2024 yılı 2. Enflasyon Raporu sunumu başladı. Başkan Fatih Karahan sunumuna enflasyon vurgusuyla başladı.
Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ilk toplantıda yüzde 36 olarak açıklanırken, yüzde 38 seviyesine yükseltildi.
Karahan, "Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir" diyerek beklentilere de sunumunda değindi.
Karahan, sunumunda yurt dışı ve yurt içi için ekonomik tabloyu çizerken, enflasyon beklentilerini de açıkladı.
Sunum sonrasında geçen toplantıda da olduğu gibi Karahan, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile kameraların karşısında geçti.
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20 yıl sonra aynı duruma geri geldik. Arada Cumhuriyeti, Ülkemizin değerlerini, nesillerimizi, demografik yapımızı kaybettik sadece, o kadar da önemli değil...
hsusjshsjsjs temmuzda memura emekliye zam vermemek için yol yapmaya başladılar şimdiden enflasyon yok hiç olmadı bile diyebilirler iki ay sonra 😃
cehapeye oy verirseniz düşmez tabi.