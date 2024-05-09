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Merkez Bankası Enflasyon Raporu Toplantısı: Enflasyon Tahminleri Değişti mi?

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Toplantısı: Enflasyon Tahminleri Değişti mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.05.2024 - 10:39 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 11:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2024-2 sunumu Başkan Fatih Karahan tarafından yapılıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hesaplamalarındaki değişkenlikler yakından takip ediliyor. Karahan'ın sunumunun ardından, ekonomist ve gazetecilerle soru-cevap kısmına geçilecek.

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TCMB, 2024 yılı 2. Enflasyon Raporu sunumu başladı. Başkan Fatih Karahan sunumuna enflasyon vurgusuyla başladı.

TCMB, 2024 yılı 2. Enflasyon Raporu sunumu başladı. Başkan Fatih Karahan sunumuna enflasyon vurgusuyla başladı.

'Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız' ifadeleriyle başlayan sunumda, 'Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz' denildi.

Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ilk toplantıda yüzde 36 olarak açıklanırken, yüzde 38 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ilk toplantıda yüzde 36 olarak açıklanırken, yüzde 38 seviyesine yükseltildi.

Enflasyon tahminleri 2025 yıl sonu için yüzde 14 seviyesinde ve 2026 yıl sonu için yüzde 9 seviyesinde korundu.

Karahan, "Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir" diyerek beklentilere de sunumunda değindi.

Karahan, "Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir" diyerek beklentilere de sunumunda değindi.

Gelen soru üzerine Karahan enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde oluşacağını öngördüklerini belirtti.

Karahan, sunumunda yurt dışı ve yurt içi için ekonomik tabloyu çizerken, enflasyon beklentilerini de açıkladı.

Karahan, sunumunda yurt dışı ve yurt içi için ekonomik tabloyu çizerken, enflasyon beklentilerini de açıkladı.

Kiralara vurgu yaptığı konuşmasında Karahan, para politikasındaki düzenlemelere de dikkat çekti.

Sunum sonrasında geçen toplantıda da olduğu gibi Karahan, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile kameraların karşısında geçti.

Sunum sonrasında geçen toplantıda da olduğu gibi Karahan, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile kameraların karşısında geçti.

Detaylar gelecek...

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süper mario

20 yıl sonra aynı duruma geri geldik. Arada Cumhuriyeti, Ülkemizin değerlerini, nesillerimizi, demografik yapımızı kaybettik sadece, o kadar da önemli değil...

c.ysfalbs

hsusjshsjsjs temmuzda memura emekliye zam vermemek için yol yapmaya başladılar şimdiden enflasyon yok hiç olmadı bile diyebilirler iki ay sonra 😃

rcpbyrm

cehapeye oy verirseniz düşmez tabi.