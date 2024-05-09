Merkez Bankası Enflasyon Raporu Toplantısı: Enflasyon Tahminleri Değişti mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2024-2 sunumu Başkan Fatih Karahan tarafından yapılıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hesaplamalarındaki değişkenlikler yakından takip ediliyor. Karahan'ın sunumunun ardından, ekonomist ve gazetecilerle soru-cevap kısmına geçilecek.