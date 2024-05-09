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Cevdet Akçay'dan Enflasyon Hedefinde Önemli Açıklama

Cevdet Akçay'dan Enflasyon Hedefinde Önemli Açıklama

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.05.2024 - 12:09

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Enflasyon Raporu sunumunda soru-cevap kısmında söz alarak 'İşimiz endişe etmek. Enflasyonda yüzde 42 üst bandının aşılmasını beklemiyoruz' değerlendirmesini yaptı.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı ikinci enflasyon raporu sunumunu yaparken, toplantıda TCMB Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay da sorulara cevap verdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı ikinci enflasyon raporu sunumunu yaparken, toplantıda TCMB Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay da sorulara cevap verdi.

Enflasyon sunumunda soru-cevap kısmında söz alan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, enflasyonda patikaya yönelik değerlendirmesinde, üst bandın aşılmasını beklemediklerini belirtti.

"Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek"

"Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek"

Mart ayında yapılan faiz artışı ve sıkılaşma hamleleriyle, 'Talebin nasıl daralmaya başlayacağı konusunda Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini çok çabuk görmeye başladık' diyen Akçay, enflasyon hedefi için '38'e çektik ama bandın üst tarafını kesinlikle aşacağımız kanaatinde değiliz' derken de temkini elden bırakmadı ve 'Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek' dedi.

"Verdiğimiz bant ile ilgili sıkıntımız yok" diyen Akçay, "Frene çok sert basmış gibi görünüyoruz ama bu sadece bir aylık, tek başına bir anlam ifade etmez" diye de ekledi.

"Verdiğimiz bant ile ilgili sıkıntımız yok" diyen Akçay, "Frene çok sert basmış gibi görünüyoruz ama bu sadece bir aylık, tek başına bir anlam ifade etmez" diye de ekledi.
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