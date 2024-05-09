Cevdet Akçay'dan Enflasyon Hedefinde Önemli Açıklama
Cevdet Akçay'dan Enflasyon Hedefinde Önemli Açıklama
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı ikinci enflasyon raporu sunumunu yaparken, toplantıda TCMB Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay da sorulara cevap verdi.
"Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek"
"Verdiğimiz bant ile ilgili sıkıntımız yok" diyen Akçay, "Frene çok sert basmış gibi görünüyoruz ama bu sadece bir aylık, tek başına bir anlam ifade etmez" diye de ekledi.
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