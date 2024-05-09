Cevdet Akçay'dan Enflasyon Hedefinde Önemli Açıklama

Mart ayında yapılan faiz artışı ve sıkılaşma hamleleriyle, 'Talebin nasıl daralmaya başlayacağı konusunda Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini çok çabuk görmeye başladık' diyen Akçay, enflasyon hedefi için '38'e çektik ama bandın üst tarafını kesinlikle aşacağımız kanaatinde değiliz' derken de temkini elden bırakmadı ve 'Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek' dedi.