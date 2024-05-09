Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Enflasyon Hedefinin Yükselmesine Ekonomist Yorumları
Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Enflasyon Hedefinin Yükselmesine Ekonomist Yorumları
Merkez Bankası, enflasyon hesaplarında değişikliği gitti. Ekonomistlerin, Enflasyon Raporu sunumuna yorumları ne oldu?
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Merkez Bankası, enflasyon hesaplamalarında beklentileri yükseltti.
TCMB yönetimi ve sunuma yönelik ekonomistler de yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları.
"Ne oldu? Türkiye'nin yeniden düzgün bir merkez bankası var"
Genel olarak geçmiş uygulamalara göre olumlu bulunan toplantıda,
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Enflasyon tahminlerinin yükseltilmesine yönelik yorumlar da görüldü.
Aksi görüşte olanlar da olurken,
Enflasyon hedeflerini halen yüksek bulanlar da vardı.
TCMB'nin açıklamalarını güçlü bulanlar da oldu.
Siz nasıl buldunuz?
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