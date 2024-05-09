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Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Enflasyon Hedefinin Yükselmesine Ekonomist Yorumları

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Sunumunda Enflasyon Hedefinin Yükselmesine Ekonomist Yorumları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.05.2024 - 12:00

Merkez Bankası, enflasyon hesaplarında değişikliği gitti. Ekonomistlerin, Enflasyon Raporu sunumuna yorumları ne oldu?

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Merkez Bankası, enflasyon hesaplamalarında beklentileri yükseltti.

Merkez Bankası, enflasyon hesaplamalarında beklentileri yükseltti.

Enflasyon Raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ile Dr. Cevdet Akçay, sunum sonrası kameraların karşına geçti.

TCMB'nin enflasyon tahminleri.

TCMB yönetimi ve sunuma yönelik ekonomistler de yorum yaptı.

TCMB yönetimi ve sunuma yönelik ekonomistler de yorum yaptı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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"Ne oldu? Türkiye'nin yeniden düzgün bir merkez bankası var"

"Ne oldu? Türkiye'nin yeniden düzgün bir merkez bankası var"
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Tekrar hoşgeldiniz. Etkileyici enflasyon raporu sunumu. İnandırıcı - gerçekçi - uygun şekilde şahin. Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum; gelen tren artık diğer yöne gidiyor.

Genel olarak geçmiş uygulamalara göre olumlu bulunan toplantıda,

Genel olarak geçmiş uygulamalara göre olumlu bulunan toplantıda,
twitter.com
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Enflasyon tahminlerinin yükseltilmesine yönelik yorumlar da görüldü.

Enflasyon tahminlerinin yükseltilmesine yönelik yorumlar da görüldü.
twitter.com

Aksi görüşte olanlar da olurken,

Aksi görüşte olanlar da olurken,
twitter.com

Enflasyon hedeflerini halen yüksek bulanlar da vardı.

Enflasyon hedeflerini halen yüksek bulanlar da vardı.
twitter.com

TCMB'nin açıklamalarını güçlü bulanlar da oldu.

TCMB'nin açıklamalarını güçlü bulanlar da oldu.
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Siz nasıl buldunuz?

Siz nasıl buldunuz?
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