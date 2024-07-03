Menzil Şeyhini Gören Mürit Kurt Oldu! Muhammed Saki Elhüseyni Geçerken Ulumaya Başladı

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Son zamanlarda lüks araçları ve yapılarının yanı sıra sosyal medyada dolanan tuhaf görüntülerle de gündemden düşmeyen Menzil tarikatından yeni bir görüntü geldi.
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Görüntüde şeyh Muhammed Saki Elhüseyni'nin müritler arasından geçerek camiye girdiği anlar yer aldı.
Şeyhin girişi esnasında bir müridin kurt gibi uluduğu duyuldu. İşte o anlar 👇
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Kula kulluk edenler...! Bu rezil oluşumlara müsaade edenler utansın.
gülüyorum sadece bunlara :D
Gözüne sürdüğün kalemin ve rimelin lınkı ni istiyorum hocam/ keskin bakışlar yapmış sizde
Menzilline tattoo liner suya dayanıklı :))
haha başkalarının adına utanmaktan sıkıldım