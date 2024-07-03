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Menzil Şeyhini Gören Mürit Kurt Oldu! Muhammed Saki Elhüseyni Geçerken Ulumaya Başladı

Menzil Şeyhini Gören Mürit Kurt Oldu! Muhammed Saki Elhüseyni Geçerken Ulumaya Başladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 16:55

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Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, müritler tarafından cami girişinde karşılandı. Elhüseyni'nin camiye girişi esnasında bağrışmalar yer alırken, kalabalık arasında bir kişinin de uluduğu duyuldu.

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Son zamanlarda lüks araçları ve yapılarının yanı sıra sosyal medyada dolanan tuhaf görüntülerle de gündemden düşmeyen Menzil tarikatından yeni bir görüntü geldi.

Son zamanlarda lüks araçları ve yapılarının yanı sıra sosyal medyada dolanan tuhaf görüntülerle de gündemden düşmeyen Menzil tarikatından yeni bir görüntü geldi.

Görüntüde şeyh Muhammed Saki Elhüseyni'nin müritler arasından geçerek camiye girdiği anlar yer aldı.

Görüntüde şeyh Muhammed Saki Elhüseyni'nin müritler arasından geçerek camiye girdiği anlar yer aldı.

Şeyhin girişi esnasında bir müridin kurt gibi uluduğu duyuldu. İşte o anlar 👇

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Nuray

Kula kulluk edenler...! Bu rezil oluşumlara müsaade edenler utansın.

Aziz TORUK

gülüyorum sadece bunlara :D

gur.ebrar34

Gözüne sürdüğün kalemin ve rimelin lınkı ni istiyorum hocam/ keskin bakışlar yapmış sizde

Arwen

Menzilline tattoo liner suya dayanıklı :))

lily

haha başkalarının adına utanmaktan sıkıldım