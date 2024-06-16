Memleketten Kurban Manzaraları: Adana'da Bir Kurbanlık Kaçarken Elektrik Kablolarına Takıldı

Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzarası elbette ki kazan kurbanlıklar. Sahiplerine zor anlar yaşatan hayvanlar, insanlara zor anlar yaşatırken ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana'da bir aile kurban için aldıkları keçiyi kaçırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaçarken çıktığı damdan atlayan keçi, elektrik kablolarına takıldı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
keçinin damda ne işi var?🤔
kucuklugumde ben kesilecek diye aglarken babannemin kurbanlar hisseder Allah malum eder canlari acimaz seve seve isterler demesiyle bu goruntu hic örtusmedi (:
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.