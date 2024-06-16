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Memleketten Kurban Manzaraları: Adana'da Bir Kurbanlık Kaçarken Elektrik Kablolarına Takıldı

Memleketten Kurban Manzaraları: Adana'da Bir Kurbanlık Kaçarken Elektrik Kablolarına Takıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 14:15 Son Güncelleme: 16.06.2024 - 14:16

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Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzarası elbette ki kazan kurbanlıklar. Sahiplerine zor anlar yaşatan hayvanlar, insanlara zor anlar yaşatırken ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

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Adana'da bir aile kurban için aldıkları keçiyi kaçırdı.

Adana'da bir aile kurban için aldıkları keçiyi kaçırdı.

Kaçarken çıktığı damdan atlayan keçi, elektrik kablolarına takıldı.

Kaçarken çıktığı damdan atlayan keçi, elektrik kablolarına takıldı.

İşte o anlar;

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AsenA

keçinin damda ne işi var?🤔

a.a13

kucuklugumde ben kesilecek diye aglarken babannemin kurbanlar hisseder Allah malum eder canlari acimaz seve seve isterler demesiyle bu goruntu hic örtusmedi (:

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