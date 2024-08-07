Mehmet Şimşek, Türkiye'ye Neden Yatırım Geleceğini Anlatırken Siri Devreye Girdi: 'Bir Hata Oldu'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in A Haber'de konuk olduğu canlı yayında gülümseten anlar yaşandı. Türkiye'ye neden yatırım geleceğini anlatan Şimşek'in sözünü kesen iOS'un sesli asistanı Siri 'Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin.' diyerek Şimşek'i uyardı.

İlk başta ne olduğunu anlamayan Şimşek, 'Siri devreye girmiş' diyerek gülümsedi.