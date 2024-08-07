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Fiyatlara İsyan Eden Vatandaş 'Ülkeyi Kim Düzeltir?' Sorusunu Yanıtladı: 'Atatürk'ü Çağırabilir miyiz?'

Fiyatlara İsyan Eden Vatandaş 'Ülkeyi Kim Düzeltir?' Sorusunu Yanıtladı: 'Atatürk'ü Çağırabilir miyiz?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 08:40

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Markette alışveriş yaparken gördüğü fiyatlara isyan eden vatandaşın 'Kim gelirse ülkeyi düzeltebilir?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Mevcut iktidar ve muhalefetten ümidini kesen vatandaş, 'Tekrar Atatürk'ü çağırabilir miyiz?' dedi.

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2024'ün son çeyreğine yaklaştığımız şu günlerde enflasyon etkisi vatandaşın üzerindeki baskısını iyiden iyiye göstermeye başladı. Marketten alışveriş yapan bir kadın, 'Öteki Görüş' isimli röportaj kanalının sorusu üzerine, meyveleri taneyle aldığını söyledi.

Evde 3 kişiye, 3 tane meyve aldığını söyleyen kadın 'Kim gelirse ülkeyi düzeltebilir?' sorusuna 'Tekrar Atatürk'ü çağırabilir miyiz?' yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 📹

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