Fiyatlara İsyan Eden Vatandaş 'Ülkeyi Kim Düzeltir?' Sorusunu Yanıtladı: 'Atatürk'ü Çağırabilir miyiz?'

Markette alışveriş yaparken gördüğü fiyatlara isyan eden vatandaşın 'Kim gelirse ülkeyi düzeltebilir?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Mevcut iktidar ve muhalefetten ümidini kesen vatandaş, 'Tekrar Atatürk'ü çağırabilir miyiz?' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde 3 kişiye, 3 tane meyve aldığını söyleyen kadın 'Kim gelirse ülkeyi düzeltebilir?' sorusuna 'Tekrar Atatürk'ü çağırabilir miyiz?' yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın