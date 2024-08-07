Fiyatlara İsyan Eden Vatandaş 'Ülkeyi Kim Düzeltir?' Sorusunu Yanıtladı: 'Atatürk'ü Çağırabilir miyiz?'

Markette alışveriş yaparken gördüğü fiyatlara isyan eden vatandaşın 'Kim gelirse ülkeyi düzeltebilir?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Mevcut iktidar ve muhalefetten ümidini kesen vatandaş, 'Tekrar Atatürk'ü çağırabilir miyiz?' dedi.