Narkoz Etkisinde Erkek Arkadaşını Soran Babasına El Hareketi Çeken Genç Kız

Narkozun etkisiyle yaşanan saçmalıkların dozu bazen kaçabiliyor. Söylenmemesi gerekenlerin itirafı, küfürler derken refakatçiler için gerginlikle komiklik arası duygular yaşanıyor.
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Ve biliyosunuz ki sosyal medyanın en sevilen video konularından biri de narkozlu hastalar.
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Bir genç kadın da ameliyat sonrası görüntüleriyle gündemde. Özellikle babasının tehlikeli “Erkek arkadaş” sorusuna verdiği rahat yanıt güldürüyor.
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