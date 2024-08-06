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Narkoz Etkisinde Erkek Arkadaşını Soran Babasına El Hareketi Çeken Genç Kız

Narkoz Etkisinde Erkek Arkadaşını Soran Babasına El Hareketi Çeken Genç Kız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 00:01

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Narkozun etkisiyle yaşanan saçmalıkların dozu bazen kaçabiliyor. Söylenmemesi gerekenlerin itirafı, küfürler derken refakatçiler için gerginlikle komiklik arası duygular yaşanıyor.

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Ve biliyosunuz ki sosyal medyanın en sevilen video konularından biri de narkozlu hastalar.

Ve biliyosunuz ki sosyal medyanın en sevilen video konularından biri de narkozlu hastalar.

Bir genç kadın da ameliyat sonrası görüntüleriyle gündemde. Özellikle babasının tehlikeli “Erkek arkadaş” sorusuna verdiği rahat yanıt güldürüyor.

Bir genç kadın da ameliyat sonrası görüntüleriyle gündemde. Özellikle babasının tehlikeli “Erkek arkadaş” sorusuna verdiği rahat yanıt güldürüyor.

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