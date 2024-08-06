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Bu da Oldu! Bir Damadın Düğünde Gelini Taşladığı Anlar Gündem Oldu

Bu da Oldu! Bir Damadın Düğünde Gelini Taşladığı Anlar Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 20:16

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Her yörenin kendine göre kına, düğün adetleri olabiliyor. Ancak bazı adetler insanın ağzını açık bırakıyor. Şaşırtan adetlerden biri de sosyal medyada paylaşılmasıyla viral olmuş durumda. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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Evin bahçesine gelinin geldiği esnada merdivenlerde bekleyen damadın gelini taşladığı anlar şoke etti.

Evin bahçesine gelinin geldiği esnada merdivenlerde bekleyen damadın gelini taşladığı anlar şoke etti.

O anlarda bir kişi de gelinin başını korumak için tepsi tutuyordu. Ancak damat epey sert atışlar yapmıştı.

O anlarda bir kişi de gelinin başını korumak için tepsi tutuyordu. Ancak damat epey sert atışlar yapmıştı.

İşte o anlar 👇

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