Bu da Oldu! Bir Damadın Düğünde Gelini Taşladığı Anlar Gündem Oldu

Her yörenin kendine göre kına, düğün adetleri olabiliyor. Ancak bazı adetler insanın ağzını açık bırakıyor. Şaşırtan adetlerden biri de sosyal medyada paylaşılmasıyla viral olmuş durumda. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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Evin bahçesine gelinin geldiği esnada merdivenlerde bekleyen damadın gelini taşladığı anlar şoke etti.
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O anlarda bir kişi de gelinin başını korumak için tepsi tutuyordu. Ancak damat epey sert atışlar yapmıştı.
İşte o anlar 👇
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