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Tüm Gerçekliğiyle Hepimizin İçinden Geçirdiği Mail Cevapları

Tüm Gerçekliğiyle Hepimizin İçinden Geçirdiği Mail Cevapları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 17:00

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@acelyagok adlı TikTok kullanıcısı “İmkanım olsa maillere nasıl cevap verirdim” başlıklı bir video paylaşımı yaptı. Video hepimizin içinden geçirdiği bazı gerçekleri anlatıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Maillere cevap vermek biliyorsunuz ki konuşma veya mesajlaşma dilimize kıyasla daha resmi oluyor.

Maillere cevap vermek biliyorsunuz ki konuşma veya mesajlaşma dilimize kıyasla daha resmi oluyor.

Açelya Gök adlı içerik üreticisi de verilen mail cevaplarından ziyade içimizden geçenleri dile getirdi.

Açelya Gök adlı içerik üreticisi de verilen mail cevaplarından ziyade içimizden geçenleri dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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