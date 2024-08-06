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Instagram Üzerinden E-Ticaret Yapan Kadın İsyan Etti: “Ekmeğimizle Oynamayın”

Instagram Üzerinden E-Ticaret Yapan Kadın İsyan Etti: “Ekmeğimizle Oynamayın”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 18:28

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Geçtiğimiz günlerde Instagram’a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gelmesiyle birlikte Instagram gelir kaynağı olan birçok kişi mağdur oldu. Bu kişilerden biri de e-ticaretle uğraşan @ulkuhilal.yldz adlı TikTok kullanıcısı oldu.

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Instagram’ın kapatılmasıyla birlikte reklam veremediğini söyleyen kadın satışlarının çok etkilendiğini ve satış yapamadığını söyledi.

Instagram’ın kapatılmasıyla birlikte reklam veremediğini söyleyen kadın satışlarının çok etkilendiğini ve satış yapamadığını söyledi.

Ödemeleri yaklaştığı için mağdur olduğunu anlatan kadın yaşadığı duruma isyan etti.

Ödemeleri yaklaştığı için mağdur olduğunu anlatan kadın yaşadığı duruma isyan etti.

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