Instagram Üzerinden E-Ticaret Yapan Kadın İsyan Etti: “Ekmeğimizle Oynamayın”

Geçtiğimiz günlerde Instagram’a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gelmesiyle birlikte Instagram gelir kaynağı olan birçok kişi mağdur oldu. Bu kişilerden biri de e-ticaretle uğraşan @ulkuhilal.yldz adlı TikTok kullanıcısı oldu.
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Instagram’ın kapatılmasıyla birlikte reklam veremediğini söyleyen kadın satışlarının çok etkilendiğini ve satış yapamadığını söyledi.
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Ödemeleri yaklaştığı için mağdur olduğunu anlatan kadın yaşadığı duruma isyan etti.
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