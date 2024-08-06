Instagram Üzerinden E-Ticaret Yapan Kadın İsyan Etti: “Ekmeğimizle Oynamayın”

Geçtiğimiz günlerde Instagram’a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gelmesiyle birlikte Instagram gelir kaynağı olan birçok kişi mağdur oldu. Bu kişilerden biri de e-ticaretle uğraşan @ulkuhilal.yldz adlı TikTok kullanıcısı oldu.