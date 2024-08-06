İnci Taneleri’nin Oyuncusu Furkan Rıza Demirel’den İlişki Çıkmazlarına Parodi

İnci Taneleri dizisinin oyuncularından Furkan Rıza Demirel TikTok hesabından “İlişki Çıkmazı” başlıklı bir paylaşım yaptı. Başarılı oyuncu bir ilişki başlangıcında belki de hepimizin düşündüğü ya da yaşadığı şeyler için bir parodi çekmişti.
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İlk tanışmaların meşhur teklifi “Bi’ kahve mi içsek?” diye başlayan video aslında yaşanacaklara minik bir ön izleme sunuyordu.
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Tüm bu yaşanacak olumsuzluklara rağmen meselenin anda kalıp yaşamak olduğu düşüncesi de es geçilmemişti.
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