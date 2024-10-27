MasterChef'te İlk Kaşığın Atılmasından Milyoner'deki İstiklal Marşı Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'te İlk Kaşığın Atılmasından Milyoner'deki İstiklal Marşı Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Ekim Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne bu kez de İstiklal Marşı sorusu damga vurdu. " 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusuna yarışmacı yanlış cevap verdi.
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2. MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Sezonun ilk kaşığının atıldığı MasterChef'te bu hafta kim elendi?
3. 3 sezon boyunca büyük beğeniyle izlenip Uluslararası Emmy kazanan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Serçe dizisiyle ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için efsane bir oyuncuya teklif götürüldü!
4. MasterChef'te sezonun ilk kaşığı atıldı. Şefler tarafından büyük beğeni toplayan tabağın ardından Mehmet Şef kime kaşık attı?
5. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Necip Memili, Seda Türkmen ve Ece İrtem’in diziden ayrıldığının açıklandığı haftanın sonunda gazeteci Birsen Altuntaş bir oyuncunun daha veda ettiğini açıkladı.
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6. Kerimcan Durmaz 'Didem Soydan ile Detoks Günü' videosu için yakın arkadaşı Samet Liçina ve Didem Soydan'la İstanbul sokaklarını turladı. Son mekana girerken Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a rastlayan Durmaz'ın sözleri herkesi kırdı geçirdi.
7. 'Perihan Abla', 'Ayrılsak da Beraberiz', 'Ruhsar' gibi birçok sayısız yapımda rol alan Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı. Usta oyuncunun bakım evinden çekilen görüntüsü sevenlerini bir hayli duygulandırdı.
8. Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle yıldızı parşayan Mina Demirtaş "Yılın En İyileri" arasındaki isimlerden biri oldu. Genç oyuncunun ödül töreninde yaptığı konuşmada Atatürk'e değinmesi büyük alkış topladı.
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