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Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyen Yarışmacı Oktay Kaynarca'yı Şoke Etti!

Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı Sorusunu Bilemeyen Yarışmacı Oktay Kaynarca'yı Şoke Etti!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 00:22

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne bu kez de İstiklal Marşı sorusu damga vurdu. ' 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?' sorusuna yarışmacı yanlış cevap verdi.

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Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde tüm heyecanıyla sürüyor.

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde tüm heyecanıyla sürüyor.

Birbirinden farklı soruların sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez de " 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu soruldu.

Birbirinden farklı soruların sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez de " 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusu soruldu.

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıklarının yer aldığı soruya yarışmacı 'Üçüncü' yanıtını verdi.

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıklarının yer aldığı soruya yarışmacı 'Üçüncü' yanıtını verdi.

Yanlış cevap veren yarışmacı, herkesi şaşırtarak yarışmaya veda etti.

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