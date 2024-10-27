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Sezonun İlk Kaşığının Atıldığı MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

Sezonun İlk Kaşığının Atıldığı MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 00:13

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Sezonun ilk kaşığının atıldığı MasterChef'te bu hafta kim elendi?

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MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Nevzat olmuştu.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Nevzat olmuştu.

Bu hafta Mavi takım kaptanı Muratcan olurken, kendisine rakip olarak Nigar'ı seçti.

Bu hafta Mavi takım kaptanı Muratcan olurken, kendisine rakip olarak Nigar'ı seçti.
Bu hafta Mavi takım kaptanı Muratcan olurken, kendisine rakip olarak Nigar'ı seçti.

Mavi takım Muratcan, Onur, Emre, Eda, Şirin, Kaan, Akın ve Hakan'dan oluşurken;

Mavi takım Muratcan, Onur, Emre, Eda, Şirin, Kaan, Akın ve Hakan'dan oluşurken;

Kırmızı takımda Nigar, Kerem, Semih, Ezgi, Alper, Beyza ve Erim yer aldı.

Kırmızı takımda Nigar, Kerem, Semih, Ezgi, Alper, Beyza ve Erim yer aldı.

Haftanın ilk eleme adayları Kırmızı takımdan Alper ve Erim oldu.

Haftanın ilk eleme adayları Kırmızı takımdan Alper ve Erim oldu.
Haftanın ilk eleme adayları Kırmızı takımdan Alper ve Erim oldu.
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Haftanın geri kalanında da Beyza dışında tüm Kırmızı takım yarışmacıları eleme adayı oldu.

Haftanın geri kalanında da Beyza dışında tüm Kırmızı takım yarışmacıları eleme adayı oldu.
onedio.com

Bireysel eleme oyununda çıkan aday ise Mavi takımdan Hakan oldu.

Bireysel eleme oyununda çıkan aday ise Mavi takımdan Hakan oldu.

Eleme akşamı oynanan oyunda Mehmet Şef'ten 2 sene sonra kaşık olmayı başaran yarışmacı Ezgi oldu.

Eleme akşamı oynanan oyunda Mehmet Şef'ten 2 sene sonra kaşık olmayı başaran yarışmacı Ezgi oldu.

Yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

Yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

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