MasterChef Onur'un Ağlama Krizinden Şerbo'dan Ayrılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Onur'un Ağlama Krizinden Şerbo'dan Ayrılan Oyuncuya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye'de finale az bir zaman kala yarışmacıların heyecanı tavan yaptı. Yarışma stresi, rekabet ve her gün mücadele, derken fragmanda herkesi üzen bir olay yaşandı. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Onur, sebepsiz yere şeflere yemeğini sunarken hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onur'u ağlatan o anlara sosyal medyada izleyenlerden tepkiler yükseldi.
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Televizyon dünyasının en sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye geri dönüyor. Yeni sezonda yer alacak jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı çekimleri ise yavaş yavaş tamamlanıyor. Uzun zaman sonra ilk kez yılbaşı ile ekranda olacak O Ses Türkiye, ardından yeni sezonu ile devam edecek. Hatta bazı iddialara göre tarih de belli oldu. İşte sürpriz haber!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekranların en sevilen programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, ünlü konuklarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ancak bu kez sahne performanslarından önce kamera arkasındaki eğlenceli anlar gündem oldu. Ünlü isimlerin birbirinden eğleceli görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kulis görüntülerine gelen yorumlar hem gülümsetti hem de büyük ilgi topladı. İşte çekimlere damga vuran o anlardan en renkli kareler!
Hepimiz bir zamanlar 'masum' bir şekilde televizyonun karşısına geçip, 'Aa, bu dizi eğlenceliymiş' diye başlayan ama birkaç dakika içinde 'Ben neden bunu izliyorum?' diye sorguladığımız o sahneleri yaşadık, değil mi? Çocuk aklımızla anlam veremediğimiz o anlar, bizi bir süreliğine çocuk olmaktan çıkarıp 'Hayat bu kadar acımasız mı?' dedirtti. Korku, şok ve biraz da travmatik komediyi harmanladığımız bu içerikte, o günlere geri dönüyoruz. Uyarıyoruz: Şimdi gülsek de o zaman ağlamış olabiliriz!
Kızılcık Şerbeti son bölümünün ardından gelen fragman ile reytingleri toplayacağını belli etmişti. Ancak bu haberi beklemiyorduk. Kızılcık Şerbeti'nin her ne kadar eve düşen yıldırım olsa da seyir zevki yüksek karakteri Görkem'in hikayesi bitiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Görkem diziden ayrılıyor. Flaş ayrılık haberi hepimizi şoka uğratırken nedeni merak konusu oldu. İşte detaylar...
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Türk televizyonlarına damga vuran bir isim olan Müge Anlı'yı magazin programından tutun da dumur eden cinayet vakalarını çözdüğü gündüz kuşağı programına kadar pek çok yerde izledik. Peki, Müge Anlı'nın kariyer yolculuğu nasıl başladı? Türkiye'nin Sherlock Holmes'u olarak nitelendirdiğimiz Müge Anlı'yı yakın çerçeveye aldık. Bakalım Müge Anlı'nın kariyeri nasıl başlamış? İşte detaylar...
Bildiğiniz üzere televizyon kanallarına gündüz kuşağı programları hakim. Her birinde de akılalmaz olaylar yaşanıyor. Bu programlar, televizyon dünyasının en renkli ve en tartışmalı bölümünü oluşturuyor. Kendine özgü formatları ve konularıyla, her biri izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran bu programlar bazı ülke gerçeklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Halkımızın dizi sahnelerini aratmayan günlük yaşamı, her birimizi hayrete düşürüyor.
Çoğu yerli dizi anlatacak hikâyesi bitmesine rağmen konuyu sakız gibi uzatarak sezonlar boyunca sürüyor. E haliyle en başta izlenilen şeyle finalde gördüğümüz arasında devasa bir fark oluyor. Bazı diziler de hiç o toplara girmeden anlatacağını anlatıp edebiyle final yapıyor. Bu dizileri tebrik edip hikâyesi bitince edebiyle final yapan dizileri derledik!
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dumur eden anlar yaşandı. 13 yaşındaki çocuğu kaçıran Umut'u stüdyoda gören Müge Anlı ufak çaplı bir şok yaşadı. Böyle bir suç işlemesine rağmen serbest bırakılan Umut için savcıya seslenen Müge Anlı, şahsın tutuklanmaması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...
2012'de Show TV'de yayınlanan Suskunlar, anlatacak çok hikâyesi olmasına rağmen erken final yaparak hayal kırıklığı yaşatmıştı. 28 bölüm süren dizi kısa ömrüne rağmen Türk televizyon efsaneleri arasında yer aldı. Dizide Bilal'e hayat veren Sarp Akkaya, Suskunlar dizisinde en çok zorlandığı sahneyi yıllar sonra itiraf etti. İşte o sahne...
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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziden ayrılacağını açıkladı. Görkem'in diziden nasıl ayrılacağı merak edilirken o haber Sina Koloğlu'ndan geldi. Koloğlu, Görkem'in hazin sonunu ifşa etti.
RTÜK, 4 diziye milli ve manevi değerlere saygısızlık ve şiddet nedeniyle 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verilmişti. Yabani'nin cezası uygulanmaya başlarken diğer diziler için henüz adım atılmamıştı. RTÜK, Arka Sokaklar, Deha ve Sahipsizler için harekete geçti ve ceza tarihlerini belirledi. O haberi Birsen Altuntaş duyurdu.
Dizi ve filmlerdeki kar sahneleri en merak edilen konulardan biri. Kar yağışının olmadığı havalarda bu sahnelerin nasıl çekildiği soru işareti oluştururken sonunda beklenen yanıt geldi. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, kar sahnelerinin nasıl çekildiğini ve makineden nasıl kar yağdırıldığını gösterdi. İşte o anlar...
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü yine gündem oldu. Soruya doğru yanıt vermekte zorlanan yarışmacı düşünürken zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Soruya tam 1 saniye kala yanıt veren yarışmacı ekran başındakileri heyecanlandırdı. İşte o anlar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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