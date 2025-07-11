MasterChef'in İlk Yarışmacısından Milyoner'deki Seyirci Jokerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro için mücadele sonunda başladı.
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Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
ATV ekranlarının klasikleşmiş bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Türk televizyon tarihinin en üretken ve en tanıdık isimlerinden biri olan Birol Güven, sektörün geleceğine dair net vizyonuyla gündeme geldi.
Ay Yapım’ın NOW TV’de başlayacak olan Kıskanmak adlı dizisi için çalışmalar devam ediyor.
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sezona damga vurdu.
Mehmet Şef jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Star TV’de seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisi daha başlamadan ilgi çekmeyi başardı.
atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in etkisi sürmeye devam ediyor.
2010 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi o dönemin en popüler dizilerindendi, hala daha da başarılı yapımlar arasında ismini sıkça anıyoruz.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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