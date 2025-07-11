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MasterChef'in İlk Yarışmacısından Milyoner'deki Seyirci Jokerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef'in İlk Yarışmacısından Milyoner'deki Seyirci Jokerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.07.2025 - 00:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

11 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro için mücadele sonunda başladı.

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro için mücadele sonunda başladı.

MasterChef 2025'in ana kadrosuna dahil olacak ilk yarışmacı için bugün yarışmacılar duvaklı pilav yaptılar. 9 yarışmacı bu turu başarıyla geçip ikinci turda ilk yarışmacı olmak için kıyasıya yarıştılar. Peki, MasterChef Türkiye 2025'in ilk yarışmacısı kim oldu?

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Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

OGM Pictures'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Çarpıntı dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca rol alan usta oyuncunun Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

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ATV ekranlarının klasikleşmiş bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV ekranlarının klasikleşmiş bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

10 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İsterin yeni bölümünde, 50 bin TL’lik kritik soruda kullanılan seyirci jokeri yarışmacının veda etmesine yol açtı. Çaykovski’yle ilgili soruda çoğunluk yanlış cevabı seçince, barajı geçen yarışmacı büyük ödül yolculuğunu erken tamamladı.

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Türk televizyon tarihinin en üretken ve en tanıdık isimlerinden biri olan Birol Güven, sektörün geleceğine dair net vizyonuyla gündeme geldi.

Türk televizyon tarihinin en üretken ve en tanıdık isimlerinden biri olan Birol Güven, sektörün geleceğine dair net vizyonuyla gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak görev yapan Güven, Anadolu Ajansı koordinasyonunda, Barışkan Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve AAtölye YouTube kanalında yayınlanan “Sinema Atölyesi” programında sinema ve dizi sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ay Yapım’ın NOW TV’de başlayacak olan Kıskanmak adlı dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Ay Yapım’ın NOW TV’de başlayacak olan Kıskanmak adlı dizisi için çalışmalar devam ediyor.

Selahattin Paşalı’nın dizide yer alacağı öğrenilmişti. Ancak kadın başrol konusunda Paşalı’ya kimin partner olacağı konusunda soru işaretleri sürüyor. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Hafsanur Sancaktutan ve Elçin Zehra İrem deneme çekimi yapan isimler arasında.

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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sezona damga vurdu.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sezona damga vurdu.

Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Rusya’da yapılan bir halk oylamasında da sonuçlar dizinin izleyicide epey etkili olduğunu göstermiş oldu. Vatandaşlar Sinem Ünsal’ı en iyi kadın oyuncu seçti.

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Mehmet Şef jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Mehmet Şef jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programıyla adından sıkça söz ettiriyor.

MasterChef programının jürisi Mehmet Şef’in Ankara’da açtığı Alaz adlı restoranı son günlerde gündemden düşmüyor. Mekanın atmosferi, lezzetleri sosyal medyada paylaşılıyor ve kullanıcılar düşüncelerini dile getiriyor. Ancak özellikle de menüdeki fiyatlar sık sık karşımıza çıkıyor. Kimileri şef restoranı için uygun bulsa da kimileri abartı buluyor. Şimdiyse tatlı menüsü ile karşınızdayız.

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Star TV’de seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisi daha başlamadan ilgi çekmeyi başardı.

Star TV’de seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisi daha başlamadan ilgi çekmeyi başardı.

İlk olarak Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun kadroda yer alacağı duyurulmuş ve heyecan yaratmıştı. Ardından ise cast netleşmeye başladı ve dizinin yayını için heyecan arttı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, yeni bir isim duyurusu yaptı.

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atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in etkisi sürmeye devam ediyor.

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in etkisi sürmeye devam ediyor.

İkili ilk bölümlerde aralarındaki yaş farkından dolayı tepkilerin odağı olmuştu. Ancak zaman içerisinde başarılı oyunculuklarıyla birlikte tepkiler azalmış ve dizi bir kitle yakalamayı başarmıştı. Final yapan Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncularıyla ilgili bir gelişme yaşandı. İkili Rusya’da en iyi çift seçildi.

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2010 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi o dönemin en popüler dizilerindendi, hala daha da başarılı yapımlar arasında ismini sıkça anıyoruz.

2010 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon ekranda kalan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi o dönemin en popüler dizilerindendi, hala daha da başarılı yapımlar arasında ismini sıkça anıyoruz.

Caroline karakterine hayat veren Wilma Elles de ülkemizde epey popülerlik yakalamıştı. Başarılı oyuncunun şimdilerde Almanya’da yayınlanan İşte Benim Stilim programını sunduğu öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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