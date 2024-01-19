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'Martı Tag' Uygulamasından Nasıl Araç Çağıracağını Soran Taksiciyi Kızdırdı: 'Hay Senin Tag'ına Mag'ına'

'Martı Tag' Uygulamasından Nasıl Araç Çağıracağını Soran Taksiciyi Kızdırdı: 'Hay Senin Tag'ına Mag'ına'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 12:47

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'@bozanatug' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan içerik üreticisi, İstanbul'da bir taksicinin yanına giderek Martı Tag uygulamasından araç çağırmak istediğini söyledi.

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Uygulamadan nasıl araç çağıracağını bilmediğini belirten adam taksiciye, 'Taksi söylemek istiyorum nasıl söyleyebilirim?' diye sordu.

Uygulamadan nasıl araç çağıracağını bilmediğini belirten adam taksiciye, 'Taksi söylemek istiyorum nasıl söyleyebilirim?' diye sordu.

Taksici ise sinirlenerek, 'Hay senin Tag'ına Mag'ına başlıyım olum ekmeğimizle oynuyorlar bunlar bizim' dedi.

Taksici ise sinirlenerek, 'Hay senin Tag'ına Mag'ına başlıyım olum ekmeğimizle oynuyorlar bunlar bizim' dedi.

İşte o anlar: 👇

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JİGOLO

Taksiler kapatılsın MARTI TAG Devlet himayesine alınsın

Tony

Ekmeğini çok düşünüyorsan müşteriye düzgün davranacaksın insanları mağdur etmeyeceksin

s.rtc

Etkileşim uğruna dayak yicek haberi yok