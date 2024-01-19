'Martı Tag' Uygulamasından Nasıl Araç Çağıracağını Soran Taksiciyi Kızdırdı: 'Hay Senin Tag'ına Mag'ına'

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Uygulamadan nasıl araç çağıracağını bilmediğini belirten adam taksiciye, 'Taksi söylemek istiyorum nasıl söyleyebilirim?' diye sordu.
Taksici ise sinirlenerek, 'Hay senin Tag'ına Mag'ına başlıyım olum ekmeğimizle oynuyorlar bunlar bizim' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Taksiler kapatılsın MARTI TAG Devlet himayesine alınsın
Ekmeğini çok düşünüyorsan müşteriye düzgün davranacaksın insanları mağdur etmeyeceksin
Etkileşim uğruna dayak yicek haberi yok