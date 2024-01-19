'Martı Tag' Uygulamasından Nasıl Araç Çağıracağını Soran Taksiciyi Kızdırdı: 'Hay Senin Tag'ına Mag'ına'

Zikir Çekmeden Vedalaşmayan Eniştesi ile Ritme Ayak Uydurarak Zikir Çeken Adamın Viral Olan Anları

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Neden Etimesgut'tan Aday Olduğunu ve Siyasete Girme Fikrini İlk Kez Açıkladı